Deslocados de Gaza buscam refúgio do inverno e da guerra

Dada a queda das temperaturas e as fortes chuvas no centro devastado pela guerra LaçoEm Deir el-Balah, o pai palestino deslocado, Tayseer Obaid, recorreu às escavações em busca de um mínimo de conforto doméstico.

No solo argiloso da área do acampamento onde a sua família foi deslocada pela guerra, Obaid cavou um buraco quadrado de quase dois metros de profundidade e cobriu-o com uma lona esticada sobre uma estrutura improvisada de madeira em forma de A para protegê-lo da chuva.

“Tive a ideia de cavar o solo para ampliar o espaço, pois era muito limitado”, disse Obaid.

“Aí cavei 90 centímetros, ficou bom e senti que o espaço estava ficando um pouco maior”, disse ele do abrigo enquanto os filhos brincavam em um pequeno balanço que ele fixou na tábua que serve de viga para a lona .

Com o tempo, Obaid conseguiu cavar 1,80 centímetros de profundidade e depois cobriu o fundo com colchões, altura em que, disse ele, “se sentiu mais ou menos confortável”.

Usando velhos sacos de farinha que encheu de areia, ele pavimentou a entrada do abrigo para evitar que ficasse enlameado, enquanto escavava degraus na lateral do poço.

O solo argiloso é macio o suficiente para ser escavado sem ferramentas elétricas e forte o suficiente para se sustentar sozinho.

O poço oferece alguma proteção contra ataques aéreos israelenses, mas Obaid disse temer que o solo argiloso possa desabar se um ataque pousar perto o suficiente.

“Se ocorresse uma explosão ao nosso redor e o chão desabasse, este abrigo se tornaria nosso túmulo.”

– Abrigos improvisados ​​-

Quase todos os 2,4 milhões de habitantes de Gaza foram deslocados pela guerra que assola o território palestiniano há mais de 14 meses.

O centro de satélites da ONU (UNOSAT) determinou em Setembro de 2024 que 66 por cento dos edifícios em Gaza foram danificados ou completamente destruídos pela guerra, na qual Israel fez uso extensivo de ataques aéreos enquanto luta contra o grupo militante Hamas.

Para os civis palestinianos que fogem dos combates, a falta de edifícios seguros significa que muitos tiveram de se reunir em campos improvisados, principalmente no centro e no sul de Gaza.

A escassez provocada pelo bloqueio total do território costeiro faz com que os materiais de construção sejam escassos e os deslocados tenham de se contentar com o que têm em mãos.

– ‘Congelado até a morte’ –

Além dos problemas de higiene criados pela falta de água e saneamento adequados para os milhares de pessoas amontoadas nos campos, o inverno trouxe consigo o seu próprio conjunto de dificuldades.

Na quinta-feira, a agência da ONU para os refugiados palestinianos, UNRWA, alertou que oito recém-nascidos morreram de hipotermia e 74 crianças morreram “em condições brutais de inverno” em 2025.

“Entramos neste Ano Novo carregando os mesmos horrores do anterior: não houve progresso nem consolo. Agora as crianças estão morrendo de frio”, disse a porta-voz da UNRWA, Louise Wateridge.

Pelo menos 46.537 palestinos, a maioria deles civis, foram mortos na campanha militar de Israel em Gaza desde o início da guerra, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. As Nações Unidas reconheceram que estes números são fiáveis.

O ataque de 7 de outubro que desencadeou a guerra matou 1.208 pessoas do lado israelense, a maioria delas civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em números oficiais israelenses, que inclui reféns mortos no cativeiro.

O abrigo submerso de Obaid oferece alguma proteção contra as noites frias de inverno, mas não o suficiente.

Para se aquecer, ele cavou uma estrutura semelhante a uma chaminé e uma lareira onde queima papel e papelão descartados.

Embora Obaid tenha melhorado a sua situação, a sua situação permanece sombria. “Se eu tivesse uma opção melhor, não estaria vivendo num buraco que parece uma tumba”, diz ele.