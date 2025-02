Destruíram esperanças, deportações para algemas e tentativas desesperadas de atravessar a fronteira. Trump anunciou uma emergência na fronteira com o México. Dessa forma, as pessoas que sonhavam em encontrar um abrigo

O fortalecimento da segurança das fronteiras dos EUA é um dos principais pontos do programa Donald Trump, com o qual ele ganhou o presidente dos EUA. Imediatamente após assumir as tarefas, republicanos anunciado Posição urgente na fronteira sul para interromper o fluxo de migração ilegal do México. Essa decisão sugere que as forças armadas dos EUA estarão mais ativamente envolvidas na segurança da fronteira, com estruturas de proteção adicionais (de fato, novas partes da parede) serão construídas, com vários drones participando do patrulhamento. Um controle nítido de aperto (já reforçado No último ano do reinado de Joe Biden), ele levou ao caos e ao pânico entre as pessoas que vieram legalmente para os Estados Unidos do México. Para fazer isso, eles usaram um aplicativo especial CBP One. Isso permitiu aos estranhos agendar uma reunião em oito pontos de verificação na fronteira. De 2023. Conforme o serviço Eu usei Quase um milhão de pessoas. Mas Trump cancelou a loja do CBP imediatamente após sua inauguração, cancelou e já havia atribuído uma vaga. O que está acontecendo na fronteira americana-maxic nos primeiros dias do reinado do novo presidente dos EUA está em nossa galeria.