Detalhes assustadores surgem no caso de estupro coletivo de um atleta Dalit: tudo começou com um amigo de infância e levou ao abuso de outras 57 pessoas

Detalhes assustadores surgem no caso de estupro coletivo de um atleta Dalit:...

Dias após a chocante revelação do estupro coletivo de uma atleta de Kerala, surgiram detalhes assustadores quando a polícia prendeu 44 homens em conexão com o caso. A polícia de Kerala identificou até agora 58 homens por supostamente terem agredido sexualmente o adolescente durante cinco anos, começando por um amigo de infância. Segundo relatos, os detidos são provenientes do assentamento onde morava a menina e de áreas vizinhas.

Os abusos contra a atleta de Kerala começaram quando ela tinha apenas 13 anos, supostamente pelas mãos de seu amigo de infância, Subin. O menino, na época também adolescente, agrediu sexualmente a menina e gravou fotos e vídeos dela. Mais tarde, ele usou as imagens para ameaçá-la e fazê-la dar favores sexuais a seu amigo.

De acordo com um relatório de minuto de notíciasEsse amigo trouxe mais homens que agrediram sexualmente a menina. Nos anos seguintes, diaristas e alguns homens da mesma cidade abusaram da menina.

Ameaçando a menina com suas fotografias e vídeos, vários acusados ​​encontraram a menina em um ponto de ônibus particular em Pathanamthitta. Ela foi então levada para diversos lugares em veículos e submetida a abusos, como a investigação revelou até agora.

A investigação também constatou que a menina, enquanto cursava a turma XII no ano passado, foi levada por um jovem que a conhecia pelo Instagram a um seringal em Ranni, onde ele a estuprou junto com outras três pessoas. São cinco casos de estupro coletivo. A menina Dalit foi abusada sexualmente dentro de um carro e no Hospital Geral Pathanamthitta em janeiro de 2024.

A reportagem mencionou que as fotos e vídeos da menina circularam entre homens e até menores. Alguns acusados ​​​​foram identificados como alguns alunos de sua faculdade e são seus colegas de escola. O acusado entrou em contato com a menina por WhatsApp e Instagram. Dois acusados ​​estão atualmente fora da Índia.

“A notícia pode ter se espalhado de um homem para outro, para seu círculo de amigos ou colegas. Muitos dos acusados ​​são do seu bairro e diaristas, mas também há outros. N Rajeev, presidente do Comitê de Bem-Estar Infantil (CWC), disse à TNM.

“Dois dos acusados ​​estão foragidos. Eles estão atualmente no exterior. Estamos pensando em emitir circulares de cuidados para eles. Também estamos planejando emitir um aviso do Red Corner para eles através da Interpol”, disse DIG S Ajeetha Begum, que está supervisionando a investigação no caso de estupro coletivo de um atleta em Kerala.

Como veio à tona a questão do estupro coletivo do atleta de Kerala? A violação veio à tona quando a menina foi denunciada pelo Comité de Bem-Estar Infantil, depois de os professores da vítima numa instituição de ensino terem informado o painel sobre mudanças notáveis ​​no seu comportamento. Posteriormente, o Comité notificou a polícia e está em curso uma investigação.

