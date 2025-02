Detesecção de metros em Lipetsk: os serviços da cidade estão se preparando para o mau tempo

Os analistas prevêem a deterioração das condições climáticas em Lipetsk no dia seguinte. Nesse sentido, os serviços da cidade já foram transferidos para um método de preparação para minimizar as possíveis consequências do mau tempo.

É dada atenção especial para impedir a formação de gelo em estradas e calçadas. De acordo com a prefeitura, o Serviço de Melhoria começou a tratar as principais rodovias e áreas de pedestres de materiais anti-risco.

“Por enquanto, usamos aproximadamente 20 unidades de equipamentos especializados no quarto de dia”, disse a prefeitura. “O trabalho continuará à noite, onde está planejado usar até 35 unidades de equipamentos”.

As autoridades da cidade recomendam fortemente que motoristas e pedestres mostrem o máximo de cautela. Os motoristas são aconselhados a monitorar cuidadosamente a situação da estrada e observar estritamente o limite de velocidade estabelecido. Os pedestres também são recomendados para serem particularmente vigilantes ao atravessar ruas e o uso de calçadas.

Essas medidas garantirão a segurança de residentes e clientes da cidade sob condições de deterioração das condições climáticas.