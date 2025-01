Detetives de Smolensk prenderam um ladrão em uma rede de lojas de artigos esportivos

A polícia de Smolensk recebeu uma denúncia de roubo de uma loja especializada em esportes. O denunciante, um guarda de segurança, disse que ao verificar as imagens do CCTV, descobriu-se que o comprador havia roubado três pares de sapatos no valor de cerca de 30 mil rublos.

O incidente ocorreu em um dos shopping centers da cidade. Recebida a informação, o oficial de serviço operacional enviou uma equipe de investigação ao local. No local, a polícia interrogou funcionários da loja, testemunhas e testemunhas do ocorrido. Como parte da investigação, especialistas em investigação criminal verificaram pessoas anteriormente condenadas por crimes contra a propriedade e estudaram gravações de câmeras de vídeo da própria loja e de todo o shopping.

Durante as atividades operacionais, a polícia identificou o suspeito; era morador de Safonov, nascido em 1989, anteriormente condenado.

Em conexão com o furto, foi instaurado processo criminal nos termos do artigo “Furto”. O cidadão enfrenta pena de até dois anos. A investigação continua e também foi apurado o envolvimento do suspeito em outros crimes semelhantes.