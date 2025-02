Detroit se torna apocalipse do Ártico após uma inundação catastrófica

O que começou como um catastrófico enchente No sudoeste Detroitnele NÓS Estado de MichiganFoi transformado em uma sujeira congelada misteriosa, deixando quase 400 casas e ruas danificadas forradas com sorvete.

A visão surreal, uma intensidade do bairro devido a temperaturas do Ártico, chamou a atenção nacional, com redes sociais que explodem em descrença no raro fenômeno.

Um diretor de água de 54 polegadas, originalmente instalado na década de 1930, quebrou no início da 1020 Beard Street e North Green Street na segunda -feira, enviando uma torrente de água através de áreas residenciais, disseram as pessoas.

As águas das inundações aumentaram para um metro e oitenta em alguns lugares, imercando veículos e enchendo porões antes que o intervalo fosse selado. Então veio o profundo congelamento. À medida que as temperaturas desmoronavam a -17 ° C a 1,4 ° F (a água estagnada solidificou-se, capturando blocos da cidade inteiros sob gelo espesso.

Em uma entrevista coletiva na terça -feira, o prefeito de Detroit, Mike Duggan, detalhou a escala de desastre. “Mudamos a fase de resgate para a fase de serviço”, disse Duggan, confirmando que 63 adultos, 31 crianças e 13 animais de estimação foram evacuados por socorristas.

De acordo com o Planeta Detroit, das 398 casas afetadas, 296 pessoas permanecem em hotéis financiados pela cidade, enquanto 72 casas permanecem sem energia.

Os bombeiros implantaram balsas de borracha e até veículos de construção para alcançar os 90 residentes presos em água congelante na cintura.

A Autoridade da Água dos Grandes Lagos (GLWA) e o Departamento de Água e Esgoto de Detroit (DWSD) são reparos de cabos, estimando uma programação de seis semanas para sua conclusão.

“É muito cedo para determinar a causa do fracasso”, reconheceu o diretor do DWSD, Gary Brown.

Detroit congelado se torna viral

Enquanto isso, as redes sociais transformaram ruínas congeladas em um show viral. Um vídeo legendado “Enquanto isso, em Detroit … inundou pela primeira vez e depois congelado!” Ele acumulou mais de 10 milhões de visitas, mostrando veículos suspensos em folhas de gelo, as calçadas se tornaram pistas de patinação e um silêncio apocalíptico sobre o bairro do deserto.

Um espectador resumiu o confronto coletivo: “Detroit desbloqueia uma nova combinação de clima que não sabíamos que era possível”. Outro comentou: “Eu moro no norte de Ohio há 8 anos e nunca vi nada assim”.

Para muitos, no entanto, o desastre não é uma questão de risada. Um trabalhador de Detroit Edison que coordena os reparos de forno de emergência descreveu a devastação em uma publicação do Reddit: “É pior do que parece … e parece muito ruim”.

À medida que as inspeções começam, as equipes estão se preparando para porões de desidratação, reparando sistemas de aquecimento e restaurando energia. Mas para centenas de famílias, o caminho para a recuperação permanece incerto.

Bateria de tempestade de inverno na costa leste

Enquanto Detroit luta com sua catástrofe congelada, uma poderosa tempestade de inverno está varrendo o leste, colocando pelo menos nove estados, da Geórgia a Delaware, sob alertas de neve e gelo.

A tempestade já causou estragos no oeste e no centro dos Estados Unidos, enterrando o Missouri com menos de 11 polegadas de neve, Kansas abaixo de 8 polegadas e Oklahoma com mais de 5 cm. A chuva de gelo transformou as estradas em folhas de gelo, criando condições de direção traiçoeiras, informou a ABC News.

Na noite de quarta -feira, espera -se que o sistema se intensifique no meio do Atlântico, jogando até 10 polegadas de neve em Virginia Beach e Norfolk, enquanto a leste da Carolina do Norte se prepara para as perigosas condições de sorvete. O impacto da tempestade nas viagens aéreas já é severo, com quase 700 vôos cancelados e as grandes interrupções relatadas nos aeroportos de Charlotte, Dallas e Nashville.

Kentucky, que ainda balança com inundações devastadoras que cobraram 14 vidas no fim de semana, agora enfrenta uma nova queda de neve de até sete polegadas. Em algumas áreas, as equipes de estradas estão lutando para limpar as ruas, e as autoridades não podem exibir equipamentos devido a condições perigosas, confirmou o governador Andy Beshear.

O frio do Arctic envia temperaturas picadas

Mais ao sul, fortes chuvas atingiram Nova Orleans, enquanto as peças da Carolina do Sul e da Carolina do Norte se preparam para uma mistura de geada perigosa.

No entanto, a verdadeira ameaça da tempestade é encontrada na massa do ar do Ártico por trás dela, enviando temperaturas caindo para mínimos históricos.

Na manhã de quarta -feira, Rapid City, Dakota do Sul, registrou um arrepiante -31 graus Celsius (-24 graus Fahrenheit), Billings, Montana, -26 ° C (-15 ° F) e Oklahoma City, -17 ° C (2 ° F (2 ° F ).

O frio do vento fez com que as condições fossem ainda mais extremas: Minneapolis foi sentido como -33 ° C (-27 ° F), enquanto Dallas sofreu -21 ° C (-6 ° F).

Os avisos extremos de frio se estendem de Dakota do Sul para o Texas, com riscos de congelamento congelante, pois os calafrios são conquistados de 20 a 40 graus abaixo de zero (-29 ° C a -40 ° C).

Até a costa do Golfo não será salva. Dallas, Corpus Christi, Birmingham e Baton Rouge estão se preparando para temperaturas recordes às quintas e sextas -feiras.

Há um lado positivo: a forragem prevê um aquecimento de fim de semana, com temperaturas que se recuperarão nos anos 60 e 70 (15 ° C a 25 ° C) em todo o sul da próxima semana.

Mas, por enquanto, milhões permanecem trancados no aperto de sorvete da tempestade, lutando contra a neve, o gelo e um frio e o Ártico.