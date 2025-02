Deva Baca Coleção Dia 2: O filme de Shahid Kapoor vê um aumento impressionante; Casa da moeda ₹ 11,75 milhões de rúpias

Coleção de bilheteria Deva Dia 2: O drama da polícia de Shahid Kapoor, viu um aumento em suas coleções. Deva que marca o retorno de Shahid Kapoor à tela grande depois de quase um ano cunhado ₹11,75 milhões de rúpias em dois dias.

Deva Dam para a coleção de bilheteria 2 De acordo com Sacnilk.com, O drama policial coletado ₹6,25 milhões de rúpias no dia 2 um dia depois de vencer ₹5,50 milhões de rúpias em seu dia de abertura. Segundo o relatório, Deva teve 13,07 % em geral em hindi Landahe em 1º de fevereiro.

Falando em seus sábios lucros na cidade, os números máximos foram coletados de cidades do sul, como Chennai e Bengaluru, onde ele viu uma ocupação de 34,75 % e 20,25 %, respectivamente. Mumbai viu uma ocupação de 16,50 %, seguida por Hyderabad e Pune com 16,25 %.

Sobre Deva Deva marca a estréia como diretor hindi do famoso diretor de Malayalam, Rosshan AndRrews. Produzido pela Zee Studios e Siddharth Roy Kapur, Deva aprofunda o mundo de um policial brilhante, mas rebelde, que desvenda camadas de engano e traição ao investigar um caso de alto perfil. No filme, Kapoor está ensaiando o papel de um policial brilhante, mas desafiador. Também está estrelando Pooja Hegde no papel de jornalista. Os atores pagam Gulati e Kubbbra Sait completam o elenco do filme.

Deva Reviews Shahid Kapoor ganhou elogios por seu papel no thriller de ação ‘Bangger’ absoluto, mas os usuários apontaram a semelhança que sua cena de abertura compartilha com o filme da polícia de Malayalam Mumbai. As críticas variam de chamar a obra -prima do filme a um ‘vencedor indiscutível’

Shahid Kapoor fala em Deva, diz ‘nada como Kabir Singh’ Olhando para o trailer Deva, houve conversas se o personagem de Shahid em Deva é como Kabir Singh. No entanto, enquanto conversava com jornalistas, Shahid disse: “Ele é um personagem agressivo, mas ‘Deva’, não há Kabir Singh nele. Deva não é como qualquer outro personagem … até que o povo de ‘Kabir Singh Singh’ disse ele :’ Oh!

