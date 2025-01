Devang Vyas renuncia ao cargo de procurador-geral adicional dos Tribunais Superiores de Bombaim e Gujarat

O procurador-geral adicional de Maharashtra e Gujarat Devang Girish Vyas apresentou sua renúncia ao Ministro do Direito na terça-feira. Vyas renunciou ao cargo em ambos os estados.

Falando exclusivamente à India Today TV, Vyas disse: “Recebi muito amor e respeito tanto da escola quanto do tribunal. Saio como um homem muito satisfeito. Acabo de deixar o cargo, mas continuarei trabalhando como defensor.”

Vyas, 48 ​​anos, reside em Mumbai e atua como Procurador-Geral Adicional há 12 anos.

Ele serviu como procurador-geral adicional do Tribunal Superior de Gujarat e assumiu como principal funcionário do governo do Tribunal Superior de Bombaim também por seis meses em julho de 2023.

A ordem do departamento de assuntos jurídicos afirmava que o posto de Vyas seria até a nomeação de um Procurador-Geral Adicional regular para o Tribunal Superior de Bombaim.

No entanto, o período continuou a se estender enquanto Vyas fazia malabarismos entre várias bancadas de ambos os tribunais superiores. Vyas foi nomeado ‘Advogado Sênior’ em janeiro de 2022 pelo Tribunal Superior de Gujarat.

Vyas substituiu Anil Singh como procurador-geral adicional, que serviu como procurador-geral adicional por nove anos e representou o estado no Tribunal Superior de Bombaim quando o governo de Maha Vikas Aghadi estava no poder.

Vyas também representou agências centrais como a Agência Nacional de Investigação (NIA), ao mesmo tempo que se opôs aos pedidos de fiança dos acusados ​​no caso Elgar Parishad.

Houve ocasiões em que o Presidente do Supremo Tribunal de Bombaim procurou a sua ajuda, incluindo o caso dos comboios locais superlotados de Mumbai, em que várias pessoas morreram.