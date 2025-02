Devendra Fadnavis, Eknath Shinde estabeleceu escritórios paralelos no Secretário de Estado no meio da especulação de especulação de poder

Em meio à especulação de uma luta de poder no governante Mahayuti em Maharashtra, o primeiro -ministro Devendra Fadnavis estabeleceu um balcão de assistência e a mesa de assistência médica, enquanto seu Eknath Shinde está executando sua própria mesa de assistência médica ao lado dos escritórios de Fadnavis.

O sétimo andar do edifício Mantalaya (Secretário de Estado) tornou -se um símbolo de uma aparente luta pelo poder, com a sala de guerra de Fadnavis que monitora os principais projetos e reuniões importantes. Shinde estabeleceu uma sala do comitê de coordenação muito perto para revisar os principais projetos em Maharashtra.

Quando perguntado sobre esses desenvolvimentos, Fadnavis minimizou o problema, dizendo que não havia nada de errado com o contrato. Ele atraiu paralelos com sua própria experiência como o principal vice -ministro, quando seu cargo estava localizado ao lado do então ministro principal Shinde. Ele enfatizou que o governo trabalha sem problemas.

No entanto, os líderes e ministros de Shiv Sena de Shinde adotaram um tom diferente, sugerindo que a presença de dois escritórios separados poderia acelerar projetos estatais e melhorar o bem -estar público. Eles argumentam que a duplicação de esforços pode levar a uma tomada de decisão e implementação mais rápidas.

Anteriormente, Shinde não foi incluído no Comitê de Gerenciamento de Desastres, uma medida que o incomodava. Posteriormente, novas regras foram apresentadas para incluí -lo no comitê.

A disputa sobre as nomeações dos ministros do Guardião para os distritos de Raigad e Nashik também ainda não resolve, com Fadnavis interrompendo as nomeações depois que o MLA de Shinde Sena se rebelou contra a mudança.

Shiv Sena expressou sua insatisfação com a atribuição de poder e recursos dentro do governo, o que leva à especulação de uma luta de poder no governante Mahayuti.

O Mahayuti, que conquistou uma vitória esmagadora nas pesquisas da Assembléia de Maharashtra no ano passado, inclui o BJP, Shiv Sena de Shinde e a facção Ajit Pawar do PNC. A Aliança garantiu 230 de 288 assentos, com o BJP obtendo 132, Sena 57 e NCP 41.

Após dias de suspense na face ministerial principal, Fadnavis assumiu e Shinde teve que se contentar com a posição do principal vice -ministro.

Acredita -se que Shinde ainda esteja de mau humor por não ser designado como ministro principal, embora Shiv Sena tenha negado essa especulação antes. Fadnavis e Shinde disseram anteriormente que o governo trabalha sem problemas sem nenhuma diferença entre eles.

Em 2022, Shinde se tornou o principal ministro depois de liderar uma revolta em Shiv Sena (então não foi dividida), o que levou à queda de seu líder do partido Uddhav Thackeray-lidado por Maha Vikas Aghadi (MVA).