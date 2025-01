Deveria ser proibido de disputar eleições: a Suprema Corte considera culpado pelos tumultos em Delhi o acusado Tahir Hussain

A Suprema Corte adiou na segunda-feira a audiência do candidato do AIMIM do distrito eleitoral de Mustafabad e os motins de Delhi acusaram o pedido de fiança de Tahir Hussain antes das próximas eleições para a Assembleia de Delhi.

Uma bancada dos juízes Pankaj Mithal e Ahsanuddin Amanullah adiou a audiência por falta de tempo, agência de notícias. ANOS relatado. O tribunal ouvirá o caso na terça-feira.

No entanto, o tribunal observou que todas essas pessoas deveriam ser proibidas de participar nas eleições. “Hoje em dia, as eleições são disputadas na prisão… É fácil ganhar uma eleição estando na prisão… todas essas pessoas deveriam ser proibidas de participar”, disse ele.

No entanto, o advogado de Hussain disse que este é um caso genuíno.

Hussain, um dos principais acusados ​​nos motins de 2020 no Nordeste de Deli, está atualmente sob custódia por múltiplas acusações, incluindo homicídio, tumultos e lavagem de dinheiro ao abrigo da Lei de Atividades Ilícitas (Prevenção) (UAPA).

Ele contestou a ordem do Tribunal Superior de Delhi, que lhe negou fiança provisória para fazer campanha para as eleições.

O Supremo Tribunal de Delhi teve Hussain obteve liberdade condicional em 14 de janeiro para apresentar um pedido que lhe permita apresentar seus documentos de nomeação no distrito eleitoral de Mustafabad.

No entanto, o tribunal recusou-se a conceder fiança a Hussain pela campanha, citando a gravidade das acusações contra ele.

O tribunal destacou a gravidade das acusações contra Hussain, incluindo o seu alegado envolvimento como principal conspirador nos tumultos que levaram à morte de 53 pessoas e a danos significativos em Fevereiro de 2020.