Devi Sharan, herói do IC814 Kandahar Hijack, se aposenta após 40 anos: “Espero criar mais memórias”

Devi Sharan, capitão do voo IC 814 da Indian Airlines sequestrado em 1999, pendurou as botas após uma ilustre carreira de 40 anos. Devi Sharan, 65 anos, operou um avião Dreamliner de Melbourne para Delhi em 4 de janeiro. Foi seu último vôo. A idade de aposentadoria para um piloto comercial é de 65 anos.

A Air India compartilhou uma montagem de vídeo nas redes sociais comemorando sua jornada com a companhia aérea, acompanhada da mensagem “O céu se inclina, a pista cumprimenta o capitão do IC814”. Leia também | Linha IC-814: Netflix atualiza isenção de responsabilidade ‘para incluir codinomes de sequestradores reais’

Ele disse: “Ao embarcar no capítulo dourado da minha vida, espero criar mais memórias com minha família e amigos”.

Conversando com a TOI sobre o sequestro de Kandahar, Devi Sharan disse: O sequestro do IC 814 me ensinou que a vida é muito imprevisível e que você precisa estar preparado para se defender. Foram os dias mais difíceis da minha vida e meu único objetivo era salvar a vida de todos que viajavam naquele avião. “Espero e rezo para que nenhum membro da tripulação, passageiro ou qualquer outra pessoa reviva esses momentos.”