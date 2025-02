Devido à corrida de esqui na estação de Tula, o tráfego limitará o tráfego

Devido à corrida de esqui, o Ski Rossiya 2025 na vila da montanha Kosai, na estação de Tula, limitará o tráfego. Como Mk em Tula disse ao serviço de imprensa da administração da cidade, os motoristas enfrentarão desvantagens nos dias 15 e 16 de fevereiro.

Mais especificamente, a partir da meia -noite no sábado e no próximo sábado e até as 16h, os motoristas de veículos não param ou estacionam seu carro na seção da Maxim Gorky Street Kosai Gora do cruzamento com a rua Komsomolskaya, na rua do Vedenino Ski Center.

Diagrama – Serviço de imprensa para administração da cidade













Além disso, os dois dias das 8h às 16h. As próximas mudanças nos motoristas são convidadas a levar em consideração.

Os pedestres devem prestar atenção aos ajustes nas estradas de ônibus nº 28 e 34. Em 15 e 16 de fevereiro, eles não se moverão pela rua Lesnaya.















Lembre -se de que “MK in Tula” escreveu anteriormente em outras restrições de estrada neste fim de semana. Eles vão tocar nas ruas Kaminsky.