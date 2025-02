Devido ao caminhão esmagador, o vento fechou a estrada de Notorossiysk para Kabardin

“Para impedir que essas situações a partir das 21h30, o movimento de veículos será limitado na direção de Kabardinka” Canal do Telegram Prefeito de Novorossiysk Andrey Kravchenko.

As cabeças do município acrescentaram que a limitação do tráfego é válida para veículos de frete com muitas velas.

As autoridades também prometem informar sobre a abertura do movimento.

Como dissemos, na véspera de Andrei Kravchenko, hoje à noite, insistiu nas pessoas da cidade para não deixar o prédio e limitar sua estadia em terreno aberto e movimento por transporte pessoal. O prefeito apelou aos compatriotas por causa de um vento de furacão e um declínio acentuado no clima.

No último dia em Notorossiysk, Wind Mysters atingiu 32 metros por segundo. Como resultado, 12 árvores estavam escondidas ontem à noite, 11 fios de falésias e 10 falhas de energia de emergência foram registradas. Durante sexta -feira, serviços especiais eliminaram as consequências do impacto dos elementos.