Dez jornalistas palestinos mortos em dezembro por ataques israelenses

Ataques israelenses na Faixa de Gaza em dezembro mataram 10 pessoas Jornalistas palestinosde acordo com um grupo de mídia.

Ele Militar israelense cometeu 84 estupros e crimes contra jornalistas palestinos no mês passado, disse o Sindicato dos Jornalistas Palestinos no sábado.

Israel “continua com a sua metodologia de atacar jornalistas palestinos a ponto de cometer massacres contra eles”, afirmou.

Ele também destacou que oito parentes de jornalistas foram mortos, três casas de funcionários da mídia foram destruídas e cinco jornalistas sofreram ferimentos graves causados ​​por estilhaços e tiros.

O sindicato informou que 20 jornalistas foram detidos e proibidos de cobrir os acontecimentos, enquanto sete foram presos. Além disso, houve 11 incidentes documentados em que foram disparados munições reais contra jornalistas.

Dez jornalistas sofreram graves ataques físicos, enquanto três casos de danos ao equipamento e roubos foram relatados na Cisjordânia e na Faixa de Gaza.

Uma declaração de 3 de Janeiro do Gabinete de Comunicação Social de Gaza afirmou que o número de jornalistas mortos em ataques do exército israelita em Laço em 7 de outubro de 2023, aumentou para 202.

Os militares israelitas continuaram uma guerra genocida em Gaza que matou mais de 45.600 vítimas, a maioria delas mulheres e crianças, desde um ataque do grupo de resistência palestiniano Hamas em 7 de Outubro de 2023, apesar de uma resolução do Conselho do Conselho de Segurança da ONU apelar a uma cessar-fogo imediato.

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão em Novembro, contra o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o seu antigo ministro da Defesa, Yoav Gallant, acusados ​​de crimes de guerra e crimes contra a humanidade em Gaza.

Israel também enfrenta um caso de genocídio perante o Tribunal Internacional de Justiça pelas suas ações militares em Gaza.