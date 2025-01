Dez mortos após queda de pequeno avião na Colômbia | Notícias do mundo

Bogotá: Pelo menos 10 pessoas morreram após a queda de um pequeno avião no noroeste da Colômbia, confirmaram as autoridades. O pequeno avião, operado pela Pacifica Travel, estava desaparecido desde quarta-feira, depois de decolar de Jurado com destino a Medellín. Ele teria caído em uma área rural de Urrao, um município do departamento de Antioquia, no noroeste da Colômbia. Dois tripulantes e oito passageiros estavam a bordo no momento, informou a agência de notícias Xinhua.

“Infelizmente não há sobreviventes. Temos 37 pessoas trabalhando no local e estamos acelerando a segunda etapa, que consiste na recuperação dos corpos e na coordenação com a polícia judiciária”, disse Carlos Ríos Puerta, diretor de Gestão de Riscos de Antioquia. As condições meteorológicas adversas, disse, estão a complicar o processo de recuperação, uma vez que este deve ser feito no terreno, sem o apoio de helicópteros.

“Estamos a fazer esforços para garantir que este processo seja o mais rápido e eficiente possível”, acrescentou. A Pacifica Travel emitiu um comunicado expressando o seu compromisso em apoiar as famílias das vítimas. “Estaremos com eles em todos os momentos, prestando assistência e atendendo a todas as necessidades que surjam deste trágico acontecimento”.

O Ministério dos Transportes e a autoridade da aviação civil também expressaram as suas condolências às famílias das vítimas, que se reuniram no aeroporto de Medellín. A autoridade de aviação civil lançou uma investigação para determinar a causa do acidente.

Anteriormente, um helicóptero de transporte Mi-17 da Força Aeroespacial Colombiana caiu durante um voo de treinamento, informou a página oficial do Twitter do Ministério da Defesa colombiano. Durante um exercício de treinamento para transporte de pessoal, um helicóptero Mi-17-1V começou a perder o controle e caiu em uma calçada perto de Anori, Antioquia. Cinco soldados e dois civis ficaram feridos e hospitalizados. A Aviação do Exército Colombiano utiliza um total de 22 helicópteros Mi-17 nas versões 1V, MD e V-5, que são utilizados por unidades móveis e unidades de assalto aéreo.