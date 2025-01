Dez mortos em acidente de avião na Colômbia

Pelo menos 10 pessoas morreram quando um pequeno avião caiu em Confiarnoroeste de Colômbiaum funcionário disse sexta-feira.

O avião partiu de Jurado, município da província de Chocó, próximo à fronteira com o Panamá, com destino a Medellínquando ele perdeu a comunicação na quarta-feira.

governador de antioquia Andrés Julian Redón Ele disse que não houve sobreviventes e que as equipes de resgate conseguiram recuperar cinco corpos na área.

Disse que devido às condições meteorológicas desfavoráveis ​​e à dificuldade do terreno, as equipas de busca e salvamento continuam o seu trabalho com dificuldades, e reiterou a solidariedade e o apoio às famílias dos falecidos.