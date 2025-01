Dez pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um microônibus perto de Tula

As vítimas foram resgatadas por funcionários do Ministério de Situações de Emergência regional.

Como relatado Seis pessoas do departamento foram encaminhadas a hospitais com ferimentos e quatro receberam atendimento médico no local.

Bombeiros trabalham no local do acidente.

Inspetoria Estadual de Trânsito da Região de Tula distribuído previsão do tempo, segundo a qual na região das 21h do dia 17 de janeiro às 21h do dia 18 de janeiro houve neve molhada e chuva, oscilações de temperatura do ar com transição para zero e, portanto, condições de gelo, bem como rajadas de vento de até 12 m/ são esperados. Possível complicação da situação do trânsito. Os motoristas são aconselhados a seguir rigorosamente as regras de trânsito, evitar manobras e frenagens bruscas e ter especial cuidado em estradas fora de áreas povoadas.