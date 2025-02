Dezenas de apoiadores de Alexei Navalny permanecem nas prisões russas. Entre esses prisioneiros políticos estão estudantes, advogados, jornalistas, melancolia e cirurgião cardíaco. Não se esqueça deles

Em 16 de fevereiro de 2024, ficou -se conhecido que o líder da oposição russa Alexei Navalny foi morto em uma colônia no distrito autonômico de Yamalo -Nnet. Apesar da repressão brutal, após a morte de Navalny em 32 cidades russas, mais de 350 pessoas foram detidas, protestaram ou tentaram expressar condolências. Mas as pessoas, de alguma forma relacionadas a Navalny, são detidas ativamente, presas e enviadas aos clientes muito antes da morte de um político. Junto com “Este em Info” Coletamos uma lista de russos que foram expostos à perseguição política em relação às atividades de Navalny e atualmente estão na prisão.

Prisioneiros políticos relacionados a Alexei Navalny. Estão atualmente na prisão

Atenção: A lista abaixo foi mencionada apenas por pessoas cujo destino é conhecido pelos ativistas de direitos humanos de maneira confiável. Mas, na realidade, esses presos políticos podem ser muito mais. Se você conhece pessoas cujos dados devem ser adicionados a este material – anote o Medulus e nós o faremos. Nota: Somente as pessoas que estão na prisão (na ausência são condenadas à prisão pelas mesmas razões são muito mais) na lista.

1. Eduard AtaevEx -sede da Navalny em Makhachkali. No final de março de 2022. Atava foi enviado sob custódia em caso de armazenamento de armas, explosivos e drogas. Mais tarde, ele disse que foi torturado durante a custódia. Em 2 de novembro de 2023. Atava foi condenado a seis anos e cinco meses da colônia de regime geral, está agora no centro de detenção para a previsão do palco.

2. Andrey KovalenkoO morador da vila de Taman, a profissão é desconhecida. Em agosto de 2023, ele foi condenado a cinco anos em uma colônia do regime geral por acusações de cartões de pagamento, bem como no financiamento da FBK. O tribunal atraente cancelou o veredicto e enviou um caso a uma nova consideração. Em 25 de dezembro de 2023. Uma nova sentença foi emitida, ele entrou na força legal, os detalhes e a punição não eram conhecidos.

3. Daniel está frioEx -diretor técnico Navalny Live, morador de Moscou. Ele foi levado sob custódia em março de 2022 na comunidade extremista, empolgada contra Alexei Navalny e seus apoiadores. Em agosto de 2023, ele foi condenado a oito anos em uma colônia do regime geral.

4. Eu puxo o cobzevUm advogado que representa os interesses de Alexei Navalny, morador de Moscou. Em 13 de outubro de 2023. Kobzev foi detido em Kovrova (região de Vladimir) quando foi para a colônia, onde Navalny estava localizado. Mais tarde, soube que ele estava “participando das atividades da comunidade extremista” contra Kobzev. 17 de janeiro de 2025. Cobzev foi condenado a cinco anos e meio na colônia do regime geral.

5. Alexey LipzerUm advogado que representa os interesses de perseguir casos políticos, incluindo Alexei Navalny, moradores de Moscou. Em 13 de outubro de 2023, ele revistou sua casa e no Escritório de Advogados de Direito. No mesmo dia, Lipzer foi detido como parte de um caso de comunidade extremista. 17 de janeiro de 2025. Lipzer foi condenado a cinco anos em uma colônia do regime geral.

6. Igor SerguninUm advogado que representa os interesses de Alexei Navalny, morador de Moscou. Em 13 de outubro de 2023, ele revistou sua casa e no escritório da faculdade de direito, e sargunina, como seu colega Lipzer, foi detido como parte de um caso de comunidade extremista. 17 de janeiro de 2025. Sergunin foi condenado a três anos e meio em uma colônia do regime geral.

7. Alexey MalyarevskyO morador de Moscou, a profissão é desconhecida. Em 1º de setembro de 2023, foi detido durante um Piket com um pôster “Freedom Navalny, uma produção política de liberdade”, mas lançada sem protocolo. Em 20 de outubro, Malyarevsky já foi detido como parte do caso criminal de participar das atividades da organização extremista e foi detido. 4 de abril de 2024, Malyarevsky, até sete anos em uma colônia do regime geral.

8. Alina Olekhnovich,,, Estudante Departamento de Arte Contemporânea da Escola de Design da HSE, moradora de Moscou. Em 27 de julho de 2023, foi detido e enviado sob detenção da Câmara como parte do caso de participação nas atividades da organização extremista (mais tarde a promotoria foi proferida para participar das atividades da comunidade extremista). Segundo os investigadores, Olekhhovich, juntamente com outros estudantes de HSE, Ivan Trophimov, fez uma “atividade criminosa” gravando vídeos, inclusive para o canal Live Navalny. “Para desacreditar o governo atual, ela foi conduzida por pesquisas por pessoas usando gravação em vídeo, fazendo perguntas provocativas nos locais públicos da cidade de Moscou”. Em 14 de março, Olekhnuvich foi condenado a três anos e meio em uma colônia do regime geral. A partir de 9 de agosto de 2023. O aluno está na prisão.

9. Ivan TrofimovEstudante do Departamento de Arte Contemporânea do Design da Escola HSE, um morador de Moscou. A acusação de Trophimov é a mesma que a acusação de sua colega Alina Olekhovich. Telepropaganda Vladimir Solovyov afirmou que os ativistas de Trophimov e Olekhnuvich “Navalny Underground sede” e “ajudou o FBK”. A investigação alega que Trophimov recebeu “de participantes não identificados da comunidade extremista (…) fundos e moedas criptográficas” para a implementação das instruções de Ivan Zhdanov, Nina Volokhonskaya “e outros líderes e participantes não identificados da comunidade extremista”. Em 14 de março de 2024, Trophimov foi condenado a três anos e meio em uma colônia do regime geral.

10. Sofres de SergeiResidente de Rybinska, ele trabalhou. Segundo os investigadores, 4 de junho de 2023, ele escreveu sobre os prédios e paradas da cidade de Slogan em apoio à sede da FBK -Ai Navalny. O primeiro canal de televisão de Yaroslavsky postou um vídeo com o “reconhecimento” de Streknev, que, tortura, alegou que, depois de assistir ao vídeo em apoio a Navalny, foram as inscrições “sem guerra” e “liberdade para a pessoa política”. Em 15 de fevereiro de 2024. O Tribunal de Rybinski o condenou a três anos e meio de uma colônia de regime geral por “vandalismo” e participando da “comunidade extremista”.

11. Olga KomlevaResidente na UFA, ativista civil, jornalista . O Ministério do Interior e outras agências policiais se renderam regularmente a Komlevaya, relacionadas à sua participação nas ações em apoio à Navalny 2021. Em março de 2024. O jornalista foi acusado de participar da “comunidade extremista” dos apoiadores de Navalny. Em julho de 2024, sabia -se que Komlev também foi acusado de espalhar “falso” nas forças armadas de RF. Ele está agora no centro de custódia de transição.

12. Constantine GabovJornalista, trabalhou como produtor da Agência de Notícias da Reuters, residente de Moscou. De acordo com a investigação, Gabov gravou materiais de vídeo para o FBK, inclusive para o canal Navalny Live YouTube. A acusação também alegou que o jornalista “levantou questões provocativas em locais públicos” e recebeu o “dinheiro e uma moeda criptográfica” do FBK. Privado da liberdade de 27 de abril de 2024.

13. Sergei KarelinO operador de vídeo, ele colaborou com o Associated Prosu e Deutsche Welle, Habiting Moscou. O enredo da acusação de Karelin é o mesmo que Gabov – gravando vídeos para as pesquisas do FBK e da rua. Localizado na prisão de 27 de abril de 2024.

14. Antonina Kravtsov (Pseudônimo – Favorskaya), por educação – atriz, jornalista Sotavision, incluiu processos contra Alexei Navalny e outros prisioneiros políticos, residentes de Moscou. Taborskarsaya foi detido em 17 de março de 2024. No café, juntamente com outros dois jornalistas depois de visitar o túmulo de Alexei Navalny. No dia seguinte, ele foi preso por 10 dias de acordo com o artigo sobre desobediência à polícia. Em 27 de março, após a partida da penalidade administrativa, o favorski foi detido por funcionários do Comitê de Investigação e apreendeu o processo criminal no processo criminal nas atividades da comunidade extremista. Favorskaya foi acusado de “esconder -se atrás de tarefas editoriais, e gravar áudio o desempenho do líder da comunidade extremista Alexei Navalny” e supostamente transmitiu esses materiais à FBC. Além disso, a investigação é declarada que ele é um jornalista “para desacreditar o governo atual e o crescimento do humor de protesto no país”, juntamente com a mãe de Alexei Navalny no autônomo Yamalo-Nenets e de disparar Lyudmila Navalny. Em 24 de maio, Favorskaya foi colocado no Centro de Detenção Pré -Strijen para contabilidade preventiva como “uma pessoa que se propaga, confessa ou uma ideologia extremista mais ampla”.

15. Arttem KriegerJornalista de Publicação de Sotavização, residente de Moscou. Como outros jornalistas nesta lista, Krieger foi acusado de gravação de vídeo para as pesquisas “provocativas” da FBK e conduzir a rua. Em 18 de junho de 2024, eles vieram a Kriger com uma busca como parte de um caso de participação nas atividades da comunidade extremista. No mesmo dia, o jornalista foi preso.

16. Evgeny SmirnovO morador de São Petersburgo, a profissão é desconhecida. Em 16 de fevereiro de 2024, no dia em que ficou famoso com a morte de Alexei Navalny, ele desenhou graffiti “Putin Killed Navalny”. Esta foi a razão para o lançamento de um caso criminal de hooliganismo. Smirnov foi colocado sob custódia. Segundo os investigadores, Smirnov costumava aplicar uma “inscrição incorreta” ao prédio de baragens em frente à parada na Avant -garde Street. Agora Petersburger está na prisão.

17. Ivan TishchenkoMoscou morador, cirurgião cardíaco. Em 27 de fevereiro de 2024, ele foi detido em conexão com a memória da memória de Boris Nemtsov, e no dia seguinte foi preso por 15 dias em um artigo sobre o hooliganismo de Sito. Mais tarde, a irmã de Tishchenk disse que os funcionários do FSB chegaram a seu destinatário especial e ameaçaram com casos criminais de acordo com um artigo extremista. Sabe -se então que o caso de financiamento de atividades extremistas (de acordo com as doações do FBK) foi iniciado contra o cirurgião cardíaco. 25 de dezembro de 2024. Tishchenko foi condenado a quatro anos em uma colônia do regime geral.

18. Mihail SharyginResidente da região de Nolyhny Novgorod, no passado – um membro do partido Yabloko. Em 14 de fevereiro de 2024. Sharygina foi detida sob a acusação de participar de uma organização extremista: o motivo do lançamento do caso foi a publicação da publicação da continuação da sede de Navalny e da publicação da equipe de Navalny no Eve of the eleição. Sharygin disse mais tarde que foi jogado por um distintivo com os símbolos de Navalny. O ícone foi encontrado em Sharygin Car, mas isso aconteceu à noite, sem testemunha, no dia seguinte à remoção do carro. 13 de fevereiro de 2025. Sharygina foi condenada a três anos em uma colônia do regime geral.

