Dezenas de empresas agrícolas de Kuban participam de esforços de resposta a emergências

Dezenas de empresas agrícolas no Kuban estão trabalhando para eliminar as consequências das situações de emergência causadas pelo naufrágio de petroleiros no Estreito de Kerch. O anúncio foi feito pelo Ministro da Agricultura e Indústria de Processamento do Território de Krasnodar, Fedor Dereka.

“Os agricultores da região não ficam de fora e participam activamente na eliminação das consequências do derrame de petróleo – isto inclui limpeza e trabalho voluntário”, disse Fedor Derek.

Segundo ele, entre as empresas envolvidas neste trabalho estão o Complexo Agrícola Labinsky e o Complexo Agrícola Vyselkovsky, Rodina PJSC, Usina de Açúcar Uspensky, Znamya Lenin e Agroschit.

O ministro disse ainda que as empresas agrícolas fornecem equipamentos para limpeza das costas de produtos petrolíferos, bem como equipamentos e equipamentos de protecção individual.