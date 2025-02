Dezenas de milhares de carros Kia podem acabar devido a um jogo

Mais de 29.000 carros da Kia Sportage se lembram da Kia Russia e da empresa CIS para eliminar a disfunção com um circuito elétrico na unidade ABS / ESC. Foi dito a Rosstandart.

Segundo a agência, um incêndio no compartimento do motor pode ocorrer devido a uma escassez, o que resultará em um aumento acentuado na corrente. Esse mau funcionamento se aplica aos carros deste modelo, fabricados em 2014-2016.

O Rosstandart também observou que a substituição do Abject ABS e a cobertura do bloco de fusíveis para os proprietários de carros estará gratuita. O departamento publicou uma lista do código do carro do vinho, cujos proprietários devem recorrer a concessionárias.