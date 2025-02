Dezenas de milhares protestam em Berlim contra a extrema direita

Dezenas de milhares de manifestantes convergiram em Berlim no domingo para protestar contra as otimuras de normas que quebram as normas da Alemanha em direção à extrema direita.

A polícia disse que pelo menos cerca de 20.000 pessoas se reuniram logo após o tempo inicial das 15h45 (14:45 GMT) do protesto fora do Bundestag, o prédio do Parlamento alemão.

Mas com os manifestantes que transportam banners e banners denunciando o Partido Conservador da União Democrata Cristã (CDU) que veio “de todas as direções”, disse uma porta -voz da polícia “poderia aumentar consideravelmente”.

Os organizadores planejavam marchar para a sede da CDU, cuja busca pelo apoio da extrema direita para um projeto de lei anti-imigração no Parlamento na semana passada causou a manifestação menos de um mês antes de uma escolha instantânea federal.

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os partidos alemães tiveram um acordo não escrito de não trabalhar com o extremo direito em nível nacional.

Mas o chefe da CDU, Friedrich Merz, líder antes das eleições de 23 de fevereiro, quebrou isso tão chamado “Firewall” estudando o apoio da alternativa de extrema direita para a Alemanha (AFD).

As duas partes aprovaram com sucesso uma resolução não vinculativa na quarta -feira, na tentativa de bloquear estrangeiros sem documentos na fronteira, incluindo requerentes de asilo.

Na sexta -feira, eles não conseguiram aprovar outro projeto de lei controverso para restringir ainda mais a imigração.

Merz lançou sua repressão à imigração total depois que a polícia prendeu um homem afegão após um ataque mortal de faca há uma semana contra um grupo de crianças do jardim de infância.

Ele “quer atravessar” a regra de não trabalhar com “extremistas de direita ao mesmo tempo”, disse o Campact de esquerda, um dos organizadores de protesto em Berlim.

No sábado, mais de 220.000 pessoas já marcharam em cidades de todo o país, incluindo Hamburgo, Leipzig, Colonia ou Stuttgart, de acordo com números compilados pela emissora pública ARD.

Muitos sindicatos, sociedade civil e grupos de direitos humanos, igrejas e ativistas ambientais responderam à ligação.

O chanceler da esquerda no centro, Olaf Scholz, alertou que os conservadores e a extrema direita poderiam em breve unir forças para governar o país, como tem sido o caso em outros países.