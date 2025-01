Dia 45 da arrecadação global de bilheteria de Pushpa 2: o corte estendido não ajudou o filme de Allu Arjun a permanecer à tona pela 7ª semana

Pushpa 2 Dia Mundial de Coleta de Bilheteria 45: Todas as esperanças de que Pushpa 2, o lançamento estendido mais esperado de The Rule em 17 de janeiro, reacenda a mania entre os fãs foram diminuídas. Nas bilheterias, a versão ‘superalimentada’ do estrelado por Allu Arjun pouco ajudou e deixou o drama de ação no limbo durante sua sétima semana nos cinemas.

A administração da Sukumar testemunhou uma queda de 61,58% nos seus lucros no final da sexta semana.

Com uma coleção de $1.731,65 milhões em todo o mundo, o filme ainda é um grande $100 milhões de dólares a menos do que seus fabricantes disseram ter ganho em 6 de janeiro. E com a atual dinâmica de lucros de Pushpa 2, é improvável que o filme ultrapasse até mesmo o $Marca de 1.800 crore em uma coleção global.

Coleção de bilheteria mundial Pushpa 2 O filme de Allu Arjun ganhou uma estimativa $1.731,65 crores no 45º dia, 18 de janeiro. Seu acervo no exterior está localizado em $270,5 milhões, de acordo com o rastreador da indústria Sacnilk.

No entanto, de acordo com os criadores de Pushpa 2 The Rule, o filme se tornou o filme indiano mais rápido a cruzar $Coleção de 1.831 milhões em todo o mundo.

“Pushpa 2 The Rule é agora o HIT DA INDÚSTRIA do cinema indiano com A MAIOR COLEÇÃO DE UM FILME NA ÍNDIA. WILDFIRE BLOCKBUSTER cruza uma arrecadação bruta de 1.831 CRORES em 32 dias em todo o mundo”, diz uma postagem dos cineastas Mythri em 6 de janeiro.

Pushpa 2 ainda não é o maior filme indiano Ainda existem dois títulos indianos que impedem o filme de Allu Arjun de ser o maior filme indiano do mundo: Baahubali 2 de SS Rajamouli ( $1.790 crore bruto) e Dangal de Aamir Khan ( $2.070 milhões brutos).

Embora Pushpa 2 The Rule esteja provavelmente mais perto de superar o recorde de Baahubali 2, as tendências atuais sugerem o contrário.

Coleção de bilheteria Pushpa 2 no dia 45 O filme de Allu Arjun cunhou um número estimado $1,1 crore em seu sétimo sábado, 18 de janeiro.

A partir disso, o filme ganhou $0,3 crores em Telugu e $0,8 milhões em hindi. A indústria cinematográfica assumiu o controle do Kannada e do Malayam. Em Tamil, foi vencido $0,01 na sexta-feira. No entanto, não há dados disponíveis para sua versão Tamil no sábado.

Com isso, seus ganhos totais agora são $1.226,75 crore (líquido da Índia).

Fonte