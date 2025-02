10 de fevereiro de 2025

O Senado da República segue as iniciativas fornecidas para o Dia da memória, Em memória das vítimas do Foibe, o êxodo juliano-dalmático e os eventos da fronteira oriental. A partir das 19h no domingo, 9 de fevereiro e na segunda -feira, 10 de fevereiro, a fachada do Palazzo Madama será iluminada com o Tricolor.