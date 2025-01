Dia da posse de Donald Trump: Desfile até a Casa Branca, recebendo líderes estrangeiros; aqui é onde assistir a transmissão ao vivo

Donald Trump tomará posse como 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, marcando o início de seu segundo mandato e completando uma das reviravoltas políticas mais notáveis ​​da história americana. No dia da posse, tradicionalmente um dia de cerimónia, Trump não só fará o juramento de posse, mas também assinará inúmeras ordens executivas sobre questões como a segurança das fronteiras e a produção de petróleo e gás.

Aqui está o que sabemos até agora sobre o Dia da Inauguração:

Quando é a inauguração? Donald Trump tomará posse às 12h. EST (1700 GMT) em 20 de janeiro, provavelmente administrado pelo presidente da Suprema Corte dos EUA, John Roberts, em frente ao Capitólio dos EUA. Ele fará então o seu discurso inaugural, que descreveu como edificante e unificador, marcando um afastamento do seu discurso de 2017, que descreveu o país como “carnificina americana”.

O presidente cessante, o democrata Joe Biden, disse que pretende assistir à cerimónia e testemunhar a transferência do poder, uma cortesia que Trump não lhe concedeu quatro anos antes. O comitê conjunto do Congresso que administra a cerimônia de posse no Capitólio afirma que liberará mais de 220 mil ingressos para o evento. Reuters relatado.

O Serviço Nacional de Parques emitiu uma licença ao comitê de inauguração de Trump para uma multidão estimada de 250 mil pessoas no National Mall, onde o público sem ingressos se reunirá para assistir à cerimônia. A estrela da música country Carrie Underwood deve se apresentar na cerimônia de posse de Trump.

Onde assistir à transmissão ao vivo? Os eventos inaugurais começarão no sábado, 18 de janeiro, com a cerimônia de posse marcada para as 12h EST na segunda-feira, 20 de janeiro. A cerimônia será transmitida ao vivo pelas principais redes (ABC, CBS, CNN, Fox News, MSNBC, NBC e PBS), além da CSPAN. Para transmissão online, os telespectadores podem sintonizar as transmissões ao vivo oficiais do YouTube da ABC, CBS, PBS News Hour e Fox News, enquanto o NBC News Now fornecerá cobertura para os telespectadores da NBC.

Quem está convidado? Trump quebrou a tradição ao convidar vários líderes estrangeiros para a sua tomada de posse, uma vez que normalmente não comparecem por razões de segurança e, em vez disso, enviam diplomatas. O presidente da Argentina, Javier Milei, forte apoiador de Trump, confirmou que comparecerá. Outros patrocinadores, incluindo Viktor Orban da Hungria e a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, também estão a considerar participar. O presidente chinês, Xi Jinping, apesar de ter recebido um convite, não comparecerá, mas enviará um enviado.

Entre as figuras proeminentes esperadas na cerimônia estão o conselheiro de Trump, Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX; Jeff Bezos, CEO da Amazon; e Mark Zuckerberg, CEO da Meta Platforms, que deverão ocupar cargos de destaque.

Desfile para a Casa Branca Depois de um almoço com líderes do Congresso no Capitólio dos EUA, Trump percorrerá a Avenida Pensilvânia em uma carreata até a Casa Branca, acompanhado por uma procissão de regimentos militares, bandas escolares, carros alegóricos e grupos de cidadãos. O novo presidente e os seus convidados assistirão ao resto do desfile a partir de um posto de observação, Reuters relatado.

Duas fontes familiarizadas com o planejamento disseram à Reuters que Trump está preparando uma avalanche de ordens executivas e diretivas que podem chegar a mais de 100 desde o primeiro dia e depois.

Espera-se que ele assine ordens dando aos agentes de imigração mais liberdade para prender imigrantes sem antecedentes criminais, envie mais tropas para a fronteira entre os EUA e o México e reinicie a construção do muro fronteiriço, disse o relatório.

Quem cobre o custo? Conforme relatado por ReutersOs eventos oficiais são financiados pelo comitê de posse de Trump, presidido por ex-aliados de Trump, Steve Witkoff, um incorporador imobiliário escolhido por Trump para ser seu enviado ao Oriente Médio, e Kelly Loeffler, ex-senador dos EUA e escolhida por Trump para chefiar. a Administração de Pequenas Empresas.

A comissão será responsável por cobrir os custos de tudo, exceto da cerimónia de tomada de posse no Capitólio, que será suportada pelos contribuintes.

Esta não é apenas uma inauguração; É um retorno político para todas as idades.

Bezos e Zuckerberg prometeram doar US$ 1 milhão cada ao comitê de posse de Trump, junto com o CEO da Apple, Tim Cook, e o CEO da OpenAI, Sam Altman. A Uber e seu CEO, Dara Khosrowshahi, também contribuíram com US$ 1 milhão cada para o fundo.