Dia da posse de Donald Trump em 2025: de Zuckerberg a Sam Altman, veja a lista completa dos líderes de tecnologia presentes no evento de 20 de janeiro

Dia de posse de Donald Trump em 2025: A cerimônia de posse do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, está marcada para 20 de janeiro. Trump entrará na Casa Branca como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, sucedendo ao presidente em exercício Joe Biden.

Espera-se que muitos nomes proeminentes do mundo empresarial e tecnológico compareçam à cerimônia de posse de Trump. Aqui está uma lista de pessoas notáveis ​​que planejam participar da cerimônia, de acordo com um relatório da Bloomberg.

Sam Altman O CEO da OpenAI, Sam Altman, planeja participar da cerimônia de posse de Trump, de acordo com um porta-voz da empresa.

Mark Zuckerberg O CEO da Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, poderia participar do evento, disse o relatório, citando uma pessoa familiarizada com o assunto. Não houve confirmação oficial da Meta.

Dara Khosrowshahi O CEO da Uber Technologies Inc., Dara Khosrowshahi, participará de algumas festividades, segundo a empresa. A Uber também realizará uma festa de lançamento em Washington com a empresa de mídia social X de Elon Musk, The Free Press.

Brian Armstrong O CEO da Coinbase Global Inc., Brian Armstrong, foi convidado para alguns dos eventos junto com um jantar presidencial, disse a empresa.

Greg Brockman e Kevin Weil O presidente da OpenAI, Greg Brockman, e o diretor de produtos, Kevin Weil, também devem comparecer à cerimônia de inauguração, de acordo com um porta-voz da empresa.

Espera-se que o segundo mandato de Donald Trump traga mudanças à dinâmica indústria de IA. Em seu primeiro mandato, Trump enfrentou dificuldades em questões como imigração e moderação de conteúdo online. Em seu mandato anterior, Trump teve problemas com Mark Zuckerberg, da Meta, e Jeff Bezos, da Amazon.

Recentemente, tanto a Meta quanto a Amazon se comprometeram a contribuir com US$ 1 milhão para o fundo de posse de Donald Trump. Trump também jantou com Zuckerberg e Bezos em Mar-a-Lago. Zuckerberg eliminou a verificação de fatos e flexibilizou as regras sobre o conteúdo nas plataformas de mídia social da Meta, semelhante à X, de propriedade do assessor de Trump, Elon Musk.

Enquanto isso, Altamn contribuiu com US$ 1 milhão para o fundo de posse de Trump a título pessoal. Ele também doou dinheiro para a campanha de reeleição do presidente Joe Biden em 2024.

“Acho que a AGI provavelmente se desenvolverá durante o mandato deste presidente, e acertar parece muito importante”, disse Altman, segundo o relatório. “Acho que apoiar a inauguração é uma coisa relativamente pequena. Não vejo isso como uma grande decisão de forma alguma. Mas acho que todos devemos desejar sucesso ao presidente”, disse ele.

Fonte