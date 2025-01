Dia da posse de Donald Trump em 2025: Por que as bandeiras americanas estão hasteadas a meio mastro?

A bandeira que será hasteada a meio mastro quando Donald Trump tomar posse no final deste mês irritou o presidente eleito. O presidente Joe Biden fez o gesto em memória do falecido presidente Jimmy Carter, que morreu no domingo aos 100 anos. Trump, no entanto, não pode alterar o calendário antes da sua tomada de posse.

Dia da inauguração de 2025: Por que as bandeiras americanas estão hasteadas com meio mastro?

Joe Biden declarou luto nacional no domingo, ordenando que as bandeiras americanas fossem hasteadas a meio mastro para lembrar o falecido ex-presidente. De acordo com o código de bandeira dos EUA, as bandeiras em homenagem aos atuais ou ex-presidentes devem ser hasteadas em edifícios governamentais, embaixadas e instalações militares no prazo de 30 dias. Por períodos mais curtos, as bandeiras também podem ser hasteadas para outras autoridades, incluindo membros do Congresso, vice-presidentes e juízes da Suprema Corte. No Memorial Day ou em outros desastres nacionais, as bandeiras também podem ser arriadas. Como nenhuma bandeira deve voar mais alto que a bandeira americana, as bandeiras estaduais também são abaixadas em certas ocasiões.