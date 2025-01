Dia da posse de Donald Trump em 2025: uma extravagância de quatro dias de celebração e cerimônia – programação completa aqui

Dia da posse de Donald Trump em 2025: Donald Trump será formalmente empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, 20 de janeiro. Trump tomará posse como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, substituindo o atual presidente Joe Biden.

Os eventos de posse começarão formalmente com fogos de artifício no sábado, 18 de janeiro, anunciou a comissão de inauguração.

Trump, de 78 anos, seria empossado como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro, junto com JD Vance. Os dois serão empossados ​​pelo Chefe de Justiça John Roberts em frente ao Capitólio em Washington, DC, ao meio-dia horário do leste dos EUA do dia 20 de janeiro, diante de milhares de pessoas.

“A parte oficial da inauguração começará com uma celebração e recepção no Trump National Sterling, que incluirá uma grande queima de fogos de artifício. As cerimônias culminarão com a histórica posse do presidente Donald J. Trump”, anunciou o Comitê Inaugural Trump-Vance na segunda-feira.

Este ano, a posse de Trump coincide com o Dia de Martin Luther King Jr., sendo a primeira vez neste século que um presidente tomará posse num feriado federal. O dia de abertura geralmente cai em 20 de janeiro (ou 21 se 20 de janeiro for domingo), mas essa sobreposição levou a uma programação única.

Trump Sterling é um resort de golfe de propriedade do presidente eleito em Sterling, um subúrbio de Washington, DC, na Virgínia.

“As celebrações inaugurais de 2025 refletirão o retorno histórico do presidente eleito Trump à Casa Branca e o voto decisivo do povo americano para tornar a América grande novamente”, disseram os co-presidentes Steve Witkoff e Kelly Loeffler do Comitê Inaugural de Trump Vance, de acordo com o. agência de notícias. PTI.

O comitê também divulgou uma extensa programação de eventos inaugurais que acontecerão durante uma celebração de quatro dias a partir de sábado.

Estes incluem uma queima de fogos de artifício, vários jantares em homenagem ao presidente eleito, ao vice-presidente eleito e aos secretários de gabinete, um MAGA Victory Rally para reconhecer o povo americano, a inauguração histórica, o desfile inaugural e três bailes inaugurais.

As cerimônias de abertura seriam formalmente concluídas com o Serviço Nacional de Oração em 21 de janeiro.

Eventos começam a partir de sábado Os eventos no sábado, 18 de janeiro, incluem a Recepção do Presidente e Fogos de Artifício no Trump Sterling, seguidos pela Recepção do Gabinete e Jantar do Vice-Presidente.

No domingo, o presidente eleito participaria de uma cerimônia matinal de colocação de coroas de flores no Cemitério Nacional de Arlington. Durante o dia, Trump deverá fazer um discurso num comício de vitória com os seus apoiantes na capital nacional, e à noite fará comentários num jantar à luz de velas.

Em 20 de janeiro, antes da cerimônia de posse, Trump e sua esposa Melania Trump compareceriam ao serviço religioso na histórica Igreja de St. John, seguido de chá com o presidente cessante Biden na Casa Branca.

De lá, Trump irá ao Capitólio dos EUA para a cerimônia de posse marcada para o meio-dia e depois se dirigirá à nação.

Mais tarde, Trump se despediria de Biden e da vice-presidente Kamala Harris.

Trump e Melania também participariam de um desfile presidencial na Avenida Pensilvânia, após o qual Trump entraria no Salão Oval.

Imediatamente após a cerimónia oficial de assinatura, Trump deverá emitir uma série de ordens executivas para cumprir as suas promessas eleitorais, segundo a agência de notícias PTI.

Mais tarde, Trump compareceria a três bailes – o Baile do Comandante-em-Chefe, o Baile Inaugural da Liberdade e o Baile Starlight – e faria comentários lá.

Os eventos de inauguração terminariam formalmente com Trump participando e discursando no Serviço Nacional de Oração em 21 de janeiro na histórica Catedral Nacional em Washington.

Aqui está a programação completa: Sábado, 18 de janeiro de 2025: -O dia começará com a recepção do presidente e fogos de artifício no Trump National Golf Club em Potomac Falls, Virgínia, em Washington DC.

-Haverá uma recepção de gabinete e jantar do vice-presidente na Galeria Nacional de Arte de Washington.

Rally da vitória para tornar a América grande novamente Domingo, 19 de janeiro de 2025: -Uma cerimônia de colocação de coroas será realizada na Tumba do Soldado Desconhecido na Cerimônia do Cemitério Nacional de Arlington, Virgínia, Washington DC.

-Trump discursará no comício da vitória “Make America Great Again” na Capital One Arena em Washington às 15h EST.

Trump também falará durante um jantar à luz de velas no National Building Museum, em Washington, no mesmo dia.

Segunda-feira, 20 de janeiro de 2025: -Trump e sua esposa Melania Trump no culto na Igreja Episcopal de St.

-Haverá chá na Casa Branca.

-Cerimônia de posse no Capitólio dos EUA com a posse de Trump marcada para 12h, horário do leste dos EUA, ou 22h30, horário padrão da Índia.

-Adeus ao ex-presidente Joe Biden e à vice-presidente Kamala Harris.

-Cerimônia de saída do Capitólio dos EUA

-Cerimônia na Sala de Assinatura do Presidente

– Almoço Congressional da Comissão Mista do Congresso para Cerimônias Inaugurais

-Revisão das tropas pelo Presidente

-Desfile presidencial na Avenida Pensilvânia, em Washington, com público esperado de quase 7.500 pessoas.

-Cerimônia de assinatura no Salão Oval na Casa Branca.

-Trump fará comentários no Commander in Chief Ball.

-Trump falará no baile inaugural do Liberty.

-Trump falará no Starlight Ball.

Terça-feira, 21 de janeiro de 2025: –Serviço Nacional de Oração Inter-religiosa será realizado na Catedral Nacional de Washington

