Dia da posse do presidente dos EUA, Donald Trump, em 2025: Quando é a inauguração? Data, hora e onde assistir

Dia da posse do presidente dos EUA, Donald Trump, 2025: Donald Trump será oficialmente empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos na segunda-feira, 20 de janeiro. Trump tomará posse como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez, substituindo o atual presidente Joe Biden.

Quando é o dia da posse de Trump? Trump fará o juramento presidencial ao lado do presidente do tribunal John Roberts em frente ao Capitólio em Washington, DC, ao meio-dia ET.

Este ano, a posse de Trump coincide com o Dia de Martin Luther King Jr., sendo a primeira vez neste século que um presidente tomará posse num feriado federal. O dia de abertura geralmente cai em 20 de janeiro (ou 21 se 20 de janeiro for domingo), mas essa sobreposição levou a uma programação única.

A que horas é a posse de Trump? O dia da posse começará com a posse do presidente eleito Donald Trump, que começará às 12h, horário do leste, ou às 22h30, horário padrão da Índia, em 20 de janeiro.

Qual é o tema do Dia da Inauguração? JD Vance também tomará posse como vice-presidente dos Estados Unidos no dia da posse. Normalmente, o vice-presidente é empossado antes do presidente.

O Comitê Conjunto do Congresso para Cerimônias Inaugurais (JCCIC) gerencia os eventos do Dia da Posse e declarou “Nossa Democracia Duradoura: Uma Promessa Constitucional” como tema para todas as 60 Cerimônias Inaugurais.

O tema homenageia a dedicação dos Fundadores às futuras gerações de americanos na salvaguarda da longevidade do sistema democrático de governo.

Qual é a programação do dia de abertura? O JCCIC não divulgou programação nem nomes dos palestrantes, artistas musicais ou outros convidados que estarão presentes na inauguração.

O JCCIC, porém, divulgou os principais sucessos do dia de abertura:

-Cerimônia de assinatura na Sala do Presidente

– Desfile Presidencial e Recepção

Qual foi a programação dos últimos dias da inauguração? Tal como aconteceu no passado, o dia normalmente começa com uma procissão até ao Capitólio dos EUA, com o presidente cessante normalmente acompanhando o presidente eleito. O vice-presidente é então empossado, seguido pelo presidente.

As autoridades que chegam colocam as mãos na Bíblia para fazerem as suas promessas. Segue-se o discurso inaugural do novo presidente eleito.

O ex-presidente e a primeira-dama fizeram então sua partida honorária, que ocorreu de helicóptero (se o tempo permitisse) desde a saída de Gerald Ford em 1977.

O presidente recém-eleito segue então para a Sala do Presidente no Capitólio dos Estados Unidos. Em seguida, o novo presidente, o vice-presidente e os convidados sentam-se para o tradicional almoço inaugural no Statuary Hall do Capitólio dos Estados Unidos.

O novo presidente e o vice-presidente dirigem-se então para a escadaria leste do Capitólio, onde passam em revista as tropas militares antes de liderarem um desfile pela Avenida Pensilvânia até à Casa Branca.

Os bailes inaugurais são realizados posteriormente para complementar as comemorações.

