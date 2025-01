A equipe de exposições de motociclistas do Corpo de Sinais do Exército da Índia, “The Daredevils”, mostrou suas habilidades com formações emocionantes, como bala de rodas, saudação de escada, três picos de formação do diabo, slatrujeet, Mercury Peak, Info Warriors, Lotus e o icônico humano pirâmide Durante sua saudação de abertura.