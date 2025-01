Dia da República 2025: Quando e onde conseguir ingressos para o Desfile e Cerimônia de Retiro | Detalhes aqui

A recém-elaborada Constituição da Índia para a Índia Independente entrou em vigor em 26 de janeiro de 1950, substituindo a Lei do Governo da Índia de 1935. Este dia é comemorado como feriado e grandes celebrações são realizadas no Portão da Índia.

O Gabinete de Informação à Imprensa (PIB) emitiu um comunicado no dia 1 de janeiro detalhando o processo de acesso aos bilhetes para o desfile do Dia da República.

Conforme a assessoria, os ingressos podem ser adquiridos diretamente no portal oficial do governo, aamantran.mod.gov.in. Os ingressos também podem ser baixados no aplicativo móvel ‘Aamantran’, disponível na Play Store.

“Os ingressos também poderão ser adquiridos nos estandes/balcões mediante apresentação de documento de identidade original com foto (cartão Aadhar, título de eleitor, carteira de habilitação, cartão PAN, passaporte e carteira de identidade emitida pelo Governo Central/Estadual, etc., que também será será necessário ser transportado para visitar a cerimônia do Dia da República/Ensaio do Retiro Knock) de cinco lugares. diz o aviso.