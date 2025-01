Dia da República de 2025: ‘Jai Bapu, Jai Bheem, Jai Samvidhaan’: Rahul Gandhi, Chandrababu Naidu e mais líderes expressam seus desejos

76º Dia da República deseja 2025

O vice-presidente Jagdeep Dhankhar saúda a nação e escreveu: “Saudações e votos de felicidades aos concidadãos no nosso 76º Dia da República. Ao entrarmos no último quarto do nosso século de independência, trabalhemos com determinação para tornar o #ViksitBharat uma realidade em 2047, ancorado no nosso compromisso inabalável com a Nação em Primeiro Lugar. Vamos cultivar e florescer o nosso espírito civilizacional de harmonia social, valores familiares, proteção ambiental, espírito swadeshi e deveres cívicos.”