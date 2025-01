Dia da República de 2025: O 76º ou 77º Dia da República é 26 de janeiro? Conheça aqui

A Índia celebrará o Dia da República com grande pompa e espetáculo em 26 de janeiro de 2025. Toda a nação testemunhará o grande Desfile do Dia da República, que acontecerá no Caminho Kartavya, perto do Portão da Índia.

O desfile do Dia da República, que marcha de Rashtrapati Bhawan até India Gate, inclui contingentes das Forças Armadas Indianas, forças paramilitares e, em alguns casos, contingentes de forças de outras nações. O desfile também conta com pinturas de diversos estados, representando a diversidade cultural do país. Este dia é comemorado todos os anos para lembrar a adoção da Constituição da Índia em 26 de janeiro de 1950.

O 76º Dia da República é 26 de janeiro? Em 26 de janeiro de 1950, a Índia adotou a Constituição da Índia e afirmou a sua posição como uma república democrática. O dia histórico, 26 de janeiro de 1950, é comemorado como o Dia da República da Índia. Nesse caso, a Índia celebrou o primeiro aniversário do seu estabelecimento como uma república democrática. Portanto, será o 75º aniversário da adoção da sua constituição pela Índia.

Agora, contemos a partir da data real de adoção da Constituição Indiana, ou seja, 26 de janeiro de 1950. Neste caso, 1950 será sempre lembrado como o primeiro ano da Índia como república democrática e o primeiro Dia da República. Portanto, a Índia celebrará o seu 76º Dia da República em 26 de janeiro de 2025.

Destaques do Desfile do Dia da República de 2025 A celebração do Dia da República em 2025 será dedicada ao tema ‘Swarnim Bharat: Virasat aur Vikas’. Todos os anos, o governo indiano decide um tema específico para a celebração que continua a ser o foco dos quadros de vários estados e territórios da união.

O tema se concentrará em refletir a rica cultura e herança da Índia. No Dia da República de 2025, quinze estados e territórios da união, incluindo Andhra Pradesh, Bihar, Chandigarh, Goa, Gujarat, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, etc., exibirão suas pinturas no Kartavya Path. Além destas mesas, onze departamentos do governo central apresentarão as suas representações.

Convidado Principal do Desfile do Dia da República de 2025 O presidente indonésio, Prabowo Subianto, será o principal convidado na celebração do 76º Dia da República, em 26 de janeiro de 2025, informou a ANI.

A visita planeada do recém-eleito Presidente da Indonésia à Índia para a celebração de 26 de Janeiro está em linha com os 75 anos de relações diplomáticas entre a Índia e a Indonésia. Até o momento, não houve nenhum anúncio oficial sobre quem será o principal convidado do Dia da República deste ano.

