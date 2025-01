A Força Aérea Indiana (IAF) irá mobilizar até 40 aeronaves, incluindo seu mais recente caça Rafale, para fazer uma exibição aérea impressionante durante as celebrações do Dia da República deste ano, disse a IAF em comunicado.

Segundo fontes, os caças Druv e Tejas desenvolvidos localmente pela Advance Light Helicopter (ALH) não farão parte do desfile do Dia da República.

POR QUE DRUV, TEXAS MISS REPUBLIC DAY PARADE

De acordo com um comunicado da Força Aérea, o ALH Dhruv permanece aterrado após um acidente em Gujarat e não será utilizado para voos.

A aeronave leve de combate Tejas, apesar de seu desempenho estelar, foi excluída devido à sua configuração monomotor, que não é a preferida para o desfile.

No entanto, Tejas sobrevoou o desfile do Dia da República várias vezes antes.

DETALHES DO FLYPAST NO DESFILE DO DIA DA REPÚBLICA

O desfile aéreo contará com uma variedade de formações mostrando as proezas de 22 caças, 11 aeronaves de transporte e 7 helicópteros.

Estes incluirão o Rafale, o Su-30 MKI e o C-130J Hercules, que formarão impressionantes padrões aéreos sobre a capital nacional.

O comandante de ala Manish Sharma, falando à India Today TV sobre o show aéreo, disse: “O desfile aéreo é dividido em dois blocos. O bloco 2 acontecerá após o desfile e contará com formações complexas e manobras precisas.”

DETALHES DAS CERIMÔNIAS EM TERRAS E CONTINGENTES DE MARCHA

As celebrações do Dia da República começarão no Memorial Nacional da Guerra, seguidas pela marcha cerimonial do contingente da Força Aérea Indiana. O contingente incluirá 4 oficiais e 144 participantes, que marcharão ao som da banda de 72 integrantes da IAF.

As melodias de marcha (Astronauta, Vayu Shakti, Nidar Yodha e Northern Frontier) refletirão o espírito corajoso da Força Aérea. O treinamento rigoroso garantiu o desempenho máximo, com guerreiros selecionados praticando diariamente das 4h da manhã por 7 a 8 horas.

GANHE RETIRADA: UM GRANDE FINAL

A Força Aérea também participará da grande cerimônia do Retiro da Batida, onde 128 músicos interpretarão músicas patrióticas, completando com grandeza as comemorações do Dia da República.

AVIADORES AGNIVEER FAREM PARTE DO DESFILE DO DIA DA REPÚBLICA

O Dia da República de 2025 também testemunhará a participação de aviadores Agniveer, demonstrando o compromisso da Força Aérea em integrar seu mais novo quadro em funções cerimoniais e operacionais.

O Comodoro Aéreo Anant elogiou os esforços rigorosos de todos os participantes e disse: “Cada elemento do desfile, desde o contingente em marcha até as formações aéreas, reflete a dedicação da IAF à excelência e seu compromisso com a nação”, disse ele.

Enquanto a Índia se prepara para celebrar o seu 76º Dia da República, a exibição da IAF promete ser um tributo ao crescente poder aéreo do país e ao espírito inquebrantável das suas forças armadas.