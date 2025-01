Dia das Tropas de Engenharia Russas: história, tradições e fatos interessantes

Conteúdo

Quando é comemorado e por que neste dia?

Os engenheiros militares são homenageados todos os anos no dia 21 de janeiro. O Dia das Tropas de Engenharia foi oficialmente instituído no final do século passado – por decreto presidencial. E em 2006, também por decreto presidencial, foi celebrado um dia memorável para as Forças Armadas da Federação Russa.

História do feriado

No início do século XVIII, a “Escola de Pushkar Prikaz” apareceu na Sé Mãe por ordem do Czar Pedro I. Isso aconteceu em 21 de janeiro. A data não foi escolhida para as férias profissionais dos engenheiros militares, pois a escola formava justamente esses especialistas.

Após 11 anos, a escola de engenharia foi dividida em uma instituição separada por decreto de Pedro I, e seis anos depois surgiu a Escola de Engenharia de São Petersburgo, que foi então fundida com a de Moscou. Os oficiais foram treinados aqui. No início de 1917, o número de tropas com engenheiros especializados atingiu 6% de todo o exército do estado. E no início da década de 1930 existiam tais unidades em todas as tropas do nosso exército.

Os soldados-engenheiros participaram de todas as operações militares de defesa do nosso país, bem como da resolução de conflitos em outros países, inclusive no âmbito de missões de manutenção da paz. Durante a Grande Guerra Patriótica, mais de 100.000 engenheiros militares foram recompensados ​​pelas suas façanhas, dos quais mais de 650 se tornaram Heróis da União Soviética. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, 201 unidades técnicas tornaram-se unidades de guarda.

Além disso, muitos militares participaram da eliminação do terrível desastre na usina nuclear de Chernobyl. A sua contribuição para a eliminação do acidente não pode ser subestimada.

Tradições

1. Nas suas férias profissionais, os engenheiros militares são felicitados pelo Ministro da Defesa do país, que presta homenagem à gloriosa história de trezentos anos deste ramo do Exército, aos méritos dos militares que resolvem eficazmente as tarefas atribuídas a eles pela liderança, sua devoção ao país e serviço altruísta à pátria.

2. O comando premia militares ilustres e aqueles que recebem promoções recebem novas alças.

3. A mídia publica parabéns e materiais sobre engenheiros militares.

4. Engenheiros militares são parabenizados por parentes e recebem festas festivas.

Que tarefas as tropas técnicas realizam?

São necessárias tropas de engenheiros onde é necessário treinamento especial no uso de armas especiais.

Existem tais unidades em quase todos os exércitos dos países. Durante as hostilidades, os combatentes erguem estruturas de proteção, atravessam rios, removem minas e vice-versa: mineração. Eles também são responsáveis ​​pela extração e purificação de água e pela organização do abastecimento de água às tropas.

Portanto, tais unidades incluem não apenas aqueles que removem minas da área e objetos, mas também mergulhadores. Estas forças também têm de lidar com as consequências da utilização de armas gravemente prejudiciais. Engenheiros militares combatem sistemas de inteligência inimigos.

Em tempos de paz, as unidades participam na restauração de edifícios e fábricas destruídas, ajudam a eliminar as consequências de desastres de grande escala e são indispensáveis ​​na eliminação de acidentes em empresas industriais.

Feriados semelhantes

1. Dia das Tropas Terrestres – esses soldados são homenageados todos os anos no dia 1º de outubro. É também feriado para os engenheiros de combate que fazem parte das unidades terrestres. Nesta data, em 1550, o czar Ivan, o Terrível, emitiu um decreto segundo o qual os regimentos Streltsy apareceram.

2. O dia do serviço de engenharia da Guarda Russa cai em 24 de janeiro. Nesta data, em 1947, apareceu oficialmente um serviço técnico nas tropas internas do Ministério de Assuntos Internos da URSS.

Fatos interessantes

1. O patrono celestial das forças técnicas do nosso país é o Santo Príncipe Daniel de Moscou, o filho mais novo de Alexandre Nevsky. Isso foi explicado a ele pelo patriarca no início dos anos 2000. O príncipe tem feito muito pelo desenvolvimento da tecnologia no estado. Durante o seu reinado surgiu o Mosteiro de São Daniel, uma espécie de posto avançado que protegia a capital do sul.

2. As tropas técnicas russas possuem um canhão autopropelido que as ajuda a limpar as minas. Os sapadores a chamam de cobra Gorynych. A instalação serve para proteger o exército contra o bombardeio inimigo.

3. Em meados do século XVIII, o capitão Andrei Nemov fez um pontão de lona, ​​que foi eficaz em batalha porque pesava pouco e era mais barato em comparação com os análogos de metal da época.

4. O comandante russo Mikhail Kutuzov formou-se na Escola de Artilharia e Engenharia para Nobres.

5. Uma das operações bem-sucedidas das forças técnicas da União Soviética foi a desminagem da Ponte Imperial de Viena. Os sapadores retiraram os explosivos e os desativaram no Danúbio.

6. No início da Primeira Guerra Mundial, as forças técnicas russas estabeleceram muitos quilómetros de fortificações. Um dos mais famosos fica perto da fortaleza de Osovets.

7. Durante o reinado de Alexandre II, a profissão de engenheiro era muito respeitada, mas a procura por ela era maior. Os engenheiros que construíram a ponte foram colocados sob a estrutura e se ela caísse durante a passagem de um trem, os perpetradores eram automaticamente punidos.

8. No final do século 19, o engenheiro russo Vladimir Shukhov construiu a primeira torre hiperbolóide do mundo, que continua a inspirar os artesãos modernos.

9. O engenheiro mais famoso da Renascença foi Leonardo da Vinci, famoso por seus projetos de carros voadores, traje espacial e tanque. Ele estava centenas de anos à frente de seu tempo, que ficou para trás no desenvolvimento técnico.