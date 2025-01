Dia de Martin Luther King Jr. ou Dia MLK e Dia de Inauguração: O que estará aberto e fechado em 20 de janeiro

Segunda-feira (20 de janeiro de 2025) marca o Dia de Martin Luther King Jr., um feriado federal que homenageia o legado do líder dos direitos civis, e o Dia da Posse, quando o presidente eleito Donald Trump tomará posse como o 47º presidente dos Estados Unidos. E à medida que esta rara sobreposição de eventos ocorrer, vários escritórios e serviços importantes serão encerrados.

Aqui está um resumo do que está aberto e fechado neste feriado federal e no dia da posse.

Os correios estão abertos ou fechados? O serviço postal dos EUA estará fechado na segunda-feira (20 de janeiro de 2025). Não haverá entrega de correspondência e todos os correios estarão fechados em comemoração ao feriado federal. Certifique-se de verificar suas caixas de correio antes ou depois dos feriados.

A correspondência será entregue no dia 20 de janeiro? FedEx A FedEx oferecerá serviços modificados no Dia de Martin Luther King Jr. Embora as filiais de frete, escritórios, serviços críticos e logística permaneçam abertas, outros serviços podem ser limitados ou fechados. Certifique-se de verificar com a FedEx se você tem necessidades específicas de remessa naquele dia.

União Postal Universal A maioria dos serviços da UPS estará fechada no Dia de Martin Luther King Jr. No entanto, alguns locais limitados podem permanecer abertos, portanto, verifique com o escritório local da UPS para confirmar a disponibilidade ou qualquer horário de funcionamento ajustado.

Os mercados de ações estão abertos ou fechados no Dia de Martin Luther King Jr.? Tanto a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) quanto a Nasdaq estarão fechadas em observância ao Dia de Martin Luther King Jr. As negociações não ocorrerão na segunda-feira (20 de janeiro de 2025). Os investidores devem planejar com antecedência o fechamento deste Natal.

Os bancos estão abertos ou fechados no dia de Martin Luther King Jr.? A maioria dos bancos dos EUA estará fechada na segunda-feira (20 de janeiro de 2025), seguindo o calendário de feriados do Federal Reserve. Se precisar de serviços bancários, planeje com antecedência ou verifique online se sua agência local oferece opções alternativas ou horários especiais.

Os escritórios federais estão abertos ou fechados em 20 de janeiro? Todos os escritórios federais, incluindo tribunais federais, estarão fechados em Martin Luther King Jr. Dia e Dia de Abertura. Os funcionários federais terão folga remunerada. Observe que, embora os escritórios federais estejam fechados, o Dia da Posse é um feriado remunerado especificamente para funcionários federais em Washington, DC.

Serviços Públicos (Bibliotecas, DMV, etc.) Outros serviços públicos, como bibliotecas, departamentos de veículos motorizados e repartições governamentais locais, podem estar fechados ou funcionar com horários limitados. Antes de visitar, é aconselhável entrar em contato com esses escritórios com antecedência ou consultar seus sites para confirmar o horário de funcionamento do dia.

As lojas de varejo estão abertas ou fechadas? Grandes varejistas como Target e Walmart estarão abertos no dia de Martin Luther King Jr., embora alguns possam operar em horários ajustados. Mercearias e farmácias, incluindo Costco, Safeway e CVS, também permanecerão abertas. Sempre verifique com as lojas locais se há alterações de horário antes de sair.

História do Dia da Inauguração e do Dia MLK O Dia de Martin Luther King Jr. foi sancionado pelo presidente Ronald Reagan em 1983, e a primeira celebração nacional ocorreu em janeiro de 1986. Enquanto isso, o Dia da Posse ocorre a cada quatro anos em 20 de janeiro, após as eleições presidenciais, conforme estabelecido pelo vigésimo alteração. à Constituição.

Certifique-se de planejar adequadamente e verificar com empresas locais ou escritórios governamentais sobre quaisquer alterações específicas em suas programações para esta combinação única de eventos.

