Para o ano letivo de 2025, foram alocadas 17,8 mil vagas orçamentárias na escola de pós-graduação na Rússia (1 mil a mais que em 2021).

O nosso país dá especial atenção ao apoio a jovens investigadores. O vice-primeiro-ministro Dmitry Chernyshenko falou sobre isso quando parabenizou os alunos formandos pelo feriado.

“Por ordem do presidente Vladimir Putin, desde o ano passado, os estudantes de pós-graduação que trabalham em áreas de interesse para o desenvolvimento científico e tecnológico da Rússia receberam uma bolsa de estudos aumentada de 75.000 rublos”, observou o vice-primeiro-ministro que naquele ano haverá uma nova competição para o a nomeação de tal subvenção será anunciada”.

Segundo o Instituto de Investigação Estatística e Economia do Conhecimento da Escola Superior de Economia, a procura por estudos de pós-graduação é crescente. Por exemplo, no final de 2023 havia 121,6 mil estudantes de pós-graduação na Rússia, o que representa quase 11% a mais do que no ano anterior. E se compararmos, por exemplo, com 2019, o crescimento é de quase 45 por cento.

No novo modelo de ensino superior, para o qual todas as universidades passarão a partir de 2026, será dada especial atenção ao ensino pós-graduado.

“A pós-graduação é a primeira e mais importante etapa da carreira científica”, enfatizou o chefe do Ministério da Educação e Ciência, Valery Falkov. “No sistema renovado de ensino superior, o foco será na formação de pesquisadores e professores. O objetivo da pós-graduação não é tanto a obtenção de um diploma, mas a defesa de uma dissertação de título acadêmico. Entendemos que a nossa soberania tecnológica depende diretamente da formação de jovens cientistas.”