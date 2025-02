Dia dos Namorados: Dos dias a datas: Veja a programação completa aqui

O Dia dos Namorados é comemorado todos os anos em 14 de fevereiro, tendo se originado como uma festa que celebra o Dia dos Namorados no terceiro século. Gradualmente, tornou -se uma celebração cultural e comercial do romance em várias partes do mundo. As celebrações do Dia dos Namorados são precedidas por uma semana de maneiras relacionadas para celebrar seus entes queridos, a partir de 7 de fevereiro.