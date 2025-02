Dia Internacional da Mulher: PM Modi para entregar suas contas do Instagram X a mulheres selecionadas em 8 de março. Aqui está o porquê

Antes do Dia Internacional da Mulher (8 de março), o primeiro -ministro Narendra Modi revelou uma iniciativa única para capacitar as mulheres em toda a Índia. Em 8 de março, o primeiro -ministro Modi entregará suas contas de mídia social, incluindo X e Instagram, a um grupo seleto de mulheres inspiradoras por um dia, o que lhes permitirá compartilhar suas realizações, experiências e desafios com a nação.

No episódio 119 de Mann Ki Baat, o primeiro -ministro Modi anunciou que as mulheres que se destacaram em vários campos cuidam de suas plataformas de mídia social para compartilhar suas realizações, experiências e desafios com a nação.

“Desta vez, no Dia da Mulher, tomarei uma iniciativa dedicada ao poder de nossa esposa. Nesta ocasião especial, entregarei minhas contas de mídia social como X e Instagram, algumas mulheres inspiradoras em nosso país por um dia .

“A plataforma pode ser minha, mas suas experiências, desafios e realizações serão discutidos lá”, acrescentou o primeiro -ministro.

O primeiro -ministro Modi convidou as mulheres a participar desta iniciativa especial por meio da aplicação da NAMO e instou -as a espalhar suas mensagens em todo o mundo.

“Se você deseja que esta oportunidade seja sua, através do fórum especial criado no aplicativo NAMO, torne -se parte deste experimento e espalhe sua mensagem a todos através das minhas contas X e Instagram. Então, neste dia da mulher, deixe -nos e respeitar o poder indomável das mulheres “, disse ele.

O primeiro -ministro, Narendra Modi, estendeu seus desejos no domingo aos estudantes que compareceram aos exames do Conselho, pedindo que eles apelassem para ficar felizes e abordar os exames com um espírito positivo e sem estresse.

“Todos os anos, durante o ‘Pariksha PE Charcha’, discutimos vários aspectos dos exames com nossos guerreiros do exame. Estou feliz que essa iniciativa esteja se tornando mais institucionalizada com novos especialistas. Charcha ‘. Incluímos oito episódios diferentes com especialistas. Também compartilhou idéias e experiências com todos “, disse o primeiro -ministro Modi.

“Seja feliz e sem estresse”, disse ele.

