Dia Internacional do Médico no Clalit

Em homenagem ao Dia Internacional do Médico, o Distrito Médico Clalit de Haifa e da Galiléia Ocidental organizou uma conferência virtual especial intitulada “Medicina em Tempo de Guerra”. O evento mostrou os esforços dedicados dos médicos em tempos de paz e situações de emergência. O programa da conferência incluiu discursos de boas-vindas, uma retrospectiva das conquistas e desafios das equipes médicas do condado ao longo do ano e uma série de vídeos comoventes mostrando o trabalho dos médicos na linha de frente desde o início da guerra. Foi dada especial atenção ao apoio contínuo aos pacientes regulares e aos milhares de evacuados das regiões norte e sul do país.

“Quero agradecer a cada um de vocês por continuarem na vanguarda da medicina, demonstrando profissionalismo e conquistando o respeito de todos, mesmo nestes tempos difíceis e difíceis. Você teve conversas difíceis com pacientes que se encontravam em situações incrivelmente difíceis, você incutiu neles a confiança de que estavam em boas mãos e se tornou uma luz para eles durante tempos sombrios”, observou.e Dra.diretor médico do distrito Clalit em Haifa e Galiléia Ocidental, abrindo a conferência.

Dr. O presidente do sindicato dos médicos de Haifa também felicitou os seus colegas em nome de todos os médicos do distrito: “Neste dia, expressamos a nossa gratidão pela sua dedicação, profissionalismo e humanidade. Continuaremos a trabalhar juntos com grande responsabilidade por um futuro melhor para os médicos, para o sistema de saúde e, claro, para os nossos pacientes.

Gerente Distrital Ronen Nudelman enfatizou a importância da contribuição dos médicos: “Vocês são uma base confiável da medicina israelense. Graças a você, centenas de milhares de pacientes se beneficiam de cuidados modernos e de qualidade, perto de casa. Sua profunda interação com os pacientes e seus muitos anos de conhecimento de suas famílias fazem da medicina da comunidade Clalit, e especialmente da região de Haifa e da Galiléia Ocidental, uma das líderes em Israel.

No final da conferência, os participantes assistiram a uma emocionante palestra de Chaim Etgar intitulada “Superando o Tempo”, dedicada aos métodos de combate ao envelhecimento e preservação da juventude.