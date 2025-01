Dia Nacional da Juventude de 2025: ‘Swami Vivekanand restaurou a cultura global de Sanatan’, diz Adityanath em seu aniversário de nascimento

Jornada Nacional da Juventude 2025: O ministro-chefe de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, hoje (12 de janeiro), no aniversário de nascimento de Swami Vivekananda, prestou homenagem e elogios por mostrar “ao mundo que o hinduísmo é o verdadeiro guia da humanidade”.

Nascido em 12 de janeiro de 1863 em uma família de elite bengali de Calcutá, o aniversário de nascimento do líder espiritual e reformador social é comemorado anualmente como o Dia Nacional da Juventude. Ele apelou aos jovens para que absorvessem os seus pensamentos e decidissem trabalhar pela construção da nação.

Vivekanand Swami morreu em 4 de julho de 1902, com apenas 39 anos.

Homenagem de CM Adityanath: ‘Cultura Sanatan restabelecida no cenário global’

Em uma postagem na plataforma de mídia social Muitas saudações ao grande jovem monge, pensador, fonte de inspiração do jovem Swami Vivekananda ji, que restabeleceu a cultura Sanatan no cenário global, no seu aniversário de nascimento. Meus sinceros parabéns a todos pelo ‘Dia Nacional da Juventude’!