Dia Nacional da Menina 2025: PM Modi cumprimenta as filhas da Índia; confira os principais planos de investimento para meninas, SSY para NSC

Dia Nacional da Menina 2025: O primeiro-ministro Narendra Modi saudou na sexta-feira as “conquistas das filhas da Índia” e destacou o compromisso do governo indiano em garantir uma ampla gama de oportunidades para ela.

“Hoje, no Dia Nacional da Menina, reiteramos o nosso compromisso de continuar a capacitar a menina e garantir-lhe um amplo leque de oportunidades. A Índia orgulha-se das conquistas das meninas em todas as áreas. “Suas façanhas continuam a inspirar a todos nós”, diz uma postagem do primeiro-ministro Narendra Modi no X (antigo Twitter).

A celebração do Dia Nacional da Menina 2025 é uma iniciativa do Ministério da Mulher e do Desenvolvimento Infantil. O dia é comemorado com o objetivo de conscientizar sobre o empoderamento das meninas e criar um ambiente para o seu crescimento e desenvolvimento. A independência financeira desempenha um papel crucial na capacitação das filhas. Tendo isto em mente, foram lançados vários regimes especiais de investimento para raparigas. Os pais podem investir nesses planos em nome de suas filhas e obter benefícios especiais, como taxas de juros mais altas, benefícios fiscais, etc.