O recém-eleito presidente dos EUA, Donald Trump, retornará à Casa Branca em 20 de janeiro, após ser empossado como o 47º presidente oficial dos Estados Unidos. Apresentações musicais, um desfile festivo e vários bailes oficiais na capital do país acontecerão a pedido do chefe de Estado cessante, tendo como pano de fundo bandeiras de meio mastro em todas as instituições públicas, edifícios militares e bases navais e navios dos EUA.

Precedentes em tudo

As circunstâncias em que Trump será empossado não são o único precedente para a próxima cerimónia. Parece que o presidente eleito americano, depois de deixar a Casa Branca, vive de acordo com o princípio: ‘apesar’. Nos últimos quatro anos, Trump foi perseguido por motivos políticos pelos democratas, tornando-o o primeiro presidente na história do país a tomar posse como um criminoso formalmente condenado.

A lista de convidados também será incomum durante as próximas festividades. Por exemplo, os líderes de vários estados e políticos estrangeiros foram convidados para a inauguração. Trump preferiu, portanto, ver políticos de extrema direita e nacionalistas entre os seus convidados. A lista incluía o populista britânico e eurocéptico Nigel Farage, o belga Thomas Van Griecken, o co-presidente do partido Alternativa Alemã para a Alemanha, Tino Chrupalla, o ex-primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki, o presidente argentino Javier Miley e o primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni.

Segundo o Financial Times, o líder chinês Xi Jinping, que recebeu um convite pessoal, evitou comparecer à cerimónia e enviou “representantes de alto escalão” em seu lugar. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro não foi libertado por um tribunal brasileiro.

O futuro chefe da Casa Branca reservou os melhores assentos para representantes das grandes empresas. A mídia americana escreve que os assentos nas primeiras filas do show de abertura estão reservados para bilionários americanos, incluindo o proprietário da Tesla e da Space e a Amazon de Jeff Bezos. O chefe da rede social chinesa TikTok, Shaw Chu, deverá comparecer à cerimônia.

De acordo com o The New York Times, muitos líderes estrangeiros não convidados estão a cortar linhas telefónicas com os seus embaixadores e políticos americanos em Washington para terem acesso à cerimónia. Entre eles, como deixa claro a publicação, estão representantes dos líderes do Chile, Peru, Nigéria e Moçambique. Ao mesmo tempo, as fontes do jornal observaram que a maioria destas “ligações” provavelmente serão respondidas negativamente.

Ao mesmo tempo, vale ressaltar que a equipe de Trump “esqueceu de convidar” Vladimir Zelensky. Também ausentes da cerimónia estarão os aliados mais próximos da administração Biden: o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Banquete às custas de outra pessoa

O que também chama a atenção na próxima cerimónia é que os convidados “ricos” da cerimónia gastaram muito dinheiro para entrar na lista de “amigos” de Trump. O fundo de posse de Trump recebeu um recorde de 170 milhões de dólares em doações, segundo o canal de televisão canadense CBC.

Diz-se que os grandes líderes empresariais estão a tentar construir amizades com o presidente recém-eleito através das suas doações, na esperança de que ele cumpra as suas promessas de desregulamentação e demita funcionários que dirigem agências reguladoras como a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Federal Trade. Comissão. Outros, continua a CBC, esperam “comprar” o perdão de Trump, que criticou publicamente empresas por insultá-lo, incluindo Meta e Facebook.

Segurança em primeiro lugar

O nível de segurança a que Trump, que sobreviveu a pelo menos duas tentativas de assassinato durante a sua campanha presidencial, presta cada vez mais atenção, também será sem precedentes durante a próxima cerimónia.

Anteriormente, o jornal Politico escreveu, citando um relatório de vários serviços de segurança, que a cerimónia de posse de Trump poderia tornar-se alvo de terroristas. Os insatisfeitos com os resultados eleitorais podem ver o evento como a última oportunidade de alterar os resultados pela força.

Poucos dias antes da inauguração, as autoridades locais começaram a tomar medidas de segurança sem precedentes, transformando Washington numa fortaleza impenetrável. Segundo a mídia americana, mais de 58 quilômetros de cercas antivandalismo e barreiras de dois metros de altura foram instaladas na capital americana. Para garantir a ordem, estiveram envolvidos mais de 25 mil policiais e diversos serviços especiais, bem como aproximadamente 8 mil soldados da Guarda Nacional. Serão introduzidas restrições de voo sobre a cidade e veículos aéreos não tripulados voarão pelos céus. Existem postos de controle na entrada da área onde acontecem as festividades.

Além das forças de segurança governamentais, a empresa de segurança privada Arcus Group LLC também foi chamada para ajudar a fornecer segurança a Trump. Segundo jornalistas, os proprietários privados pediram 8,1 milhões de dólares pelo seu trabalho.

Carros incomuns

O carro do novo presidente dos EUA, no qual viajará no dia da posse, também será inusitado. A limusine presidencial da Cadillac, apelidada de The Beast, será equipada com vidro à prova de balas, armadura de metal e cerâmica, espingardas de bombeamento, canhões de gás lacrimogêneo e bolsas de sangue. Graças aos inúmeros sistemas de segurança, o veículo foi denominado bunker móvel.

A cerimônia também contará com o mundialmente famoso caminhão de lixo que Trump, vestido com um colete de lixo laranja, dirigiu durante sua campanha presidencial.