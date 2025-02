‘Diálogo e diplomacia’: a Índia ecoa sua posição ‘consistente’ sobre o conflito da Rússia-Ucrânia | Notícias da Índia

Na sexta-feira, a Índia reiterou sua posição no conflito Ucrânia-Russiano, dizendo que sua posição sobre o assunto é “consistente”, e Nova Délhi sustenta que o diálogo e a diplomacia são o caminho a seguir. Isso vem no contexto das conversas da Rússia dos Estados Unidos em Riyadh. Os altos funcionários de Washington e Moscou se reuniram recentemente na capital saudita para discutir maneiras de pôr um fim ao conflito prolongado que começou em fevereiro de 2022.

Respondendo a uma consulta durante a sessão informativa semanal sobre a posição da Índia sobre o conflito no meio da mudança de dinâmica política global, o porta -voz do Ministério das Assuntos Externos (MEA), Randhir Jaiswal quer ambos os partidos envolvidos para recorrer ao diálogo e Diplomacia e leve esse processo adiante.

O primeiro -ministro Narendra Modi, quando foi a uma conferência de imprensa em Washington recentemente, mais uma vez deixou claro que isso não é uma era de guerra e que não há solução para nenhum conflito no campo de batalha, disse o porta -voz da MEA. “Então, nossa posição tem sido consistente de que o diálogo e a diplomacia são o caminho a seguir”, disse Jaiswal quando perguntado se a Índia redibilou sua posição.

Após suas amplas conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump, em Washington, o primeiro -ministro havia dito que Nova Délhi não foi neutra na guerra e que ele está do lado da paz. Ele também recebeu os esforços de Trump para acabar com a guerra na Ucrânia.

Durante a sessão informativa, Jaiswal também foi solicitado a resposta do MEA em relatórios recentes que alegam a agressão sexual de um menor por um estudante queniano em Nova Délhi. “Pedimos ao governo do Quênia que renuncie à imunidade diplomática da pessoa em questão para que a pesquisa no assunto possa avançar. Estamos seguindo esse assunto com o governo queniano”, disse ele.

Jaiswal também foi perguntado se o problema da entrega do motor GE F404 foi abordado durante a visita dos EUA. “A entrega atrasada dos motores GE foi feita durante a visita do primeiro -ministro. Continuamos a se comprometer com o lado americano em todos os aspectos relacionados aos artigos de defesa contratados, incluindo sua entrega oportuna.

“Os dois partidos também concordaram em concluir uma nova estrutura de 10 anos para a Associação de Defesa dos Estados Unidos-Indianos no século 21. Isso também se refletiu na declaração conjunta. Então sim, para responder à sua pergunta, ele discutiu isso questão particular.

Em uma consulta sobre o Jets F-35, o porta-voz da MEA disse: “A declaração conjunta dos estados unidos da Índia menciona que o lado americano está revisando sua política sobre o lançamento de combatentes da quinta geração para a Índia”. “O presidente Trump também fez uma referência à aeronave F-35 durante a conferência de imprensa. Nenhum processo formal de aquisição para um caça de quinta geração ainda iniciou”, disse ele.