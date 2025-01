Dikiji rodou um 4.5 Axel

No torneio individual, o campeão ‘clássico’ da Rússia perdeu o título de salto para Nikolai Ugozhaev. Talvez o eixo quádruplo simplesmente estivesse faltando. Após a partida, Vlad admitiu que teve um péssimo treino matinal e machucou levemente a perna. Mas ele prometeu tentar esse salto mais difícil em uma competição por equipes.

Eu mantive minha palavra. Dikiji executou com sucesso um quad axel durante o aquecimento. Vimos também vídeos de treinos onde houve salto solo e cascata. Mas já dentro do torneio o patinador caiu. Nas redes sociais e nos comentários das notícias, desenrolou-se uma verdadeira batalha entre os “especialistas” entre os torcedores. Muitos concordaram que era um grande risco dar um salto perigoso como parte de um torneio de espetáculo. Lembremos que o bicampeão olímpico Yuzuru Hanyu, que sonhava com um Axel de revolução 4,5, sofreu graves problemas no tornozelo e até sacrificou sua terceira medalha olímpica. E Vlad, como campeão da Rússia, é o primeiro candidato a uma viagem à seleção para os Jogos de 2026. Porém, o aluno de Oleg Tataurov acalmou a todos.

“Já estou acostumado com essas quedas, é normal”, disse Dikidzhi no Channel One. “Tivemos que nos aquecer no lutz e depois fazer o axel.” Mas estou feliz com o resultado. Mesmo que não contasse, eu pulei.

Neste festival de salto, todos esperavam por uma nova “bomba” – o salto quádruplo de Alexandra Boykova e Dmitry Kozlovsky. No dia anterior, o casal também postou um vídeo de uma tentativa bem-sucedida do elemento ultra-si. Mas a temporada fracassada dos meninos continua. No torneio individual foram eliminados na primeira fase, o que pelas regras bloqueou a passagem para o torneio por equipes. A tentativa falhou.