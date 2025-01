Dilip Saikia, chefe eleito do Assam BJP, diz que trabalhará para cumprir as promessas do partido feitas ao povo

O deputado do BJP, Dilip Saikia, foi eleito na sexta-feira sem oposição como presidente da unidade Assam do partido e disse que trabalharia para cumprir as promessas feitas ao povo do estado.

O anúncio foi feito durante uma cerimónia na sede do partido em Guwahati, com a presença do Ministro-Chefe Himanta Biswa Sarma e do Ministro da União Sarbananda Sonowal.

Saikia, um líder veterano e duas vezes deputado de Darrang-Udalguri (anteriormente Mangaldai), traz uma vasta experiência política para o cargo. Anteriormente, atuou como secretário-geral nacional do BJP, tornando-se o primeiro líder de Assam a ocupar o cargo.

A sua nomeação dá continuidade à tradição do partido de confiar cargos de liderança a membros de longa data, mesmo quando novos participantes como Sarma ocupam o centro do palco na política estatal.

Falando no evento, Sarma elogiou a jornada de Saikia desde um início modesto até um papel de liderança no partido. “Vindo de uma família humilde, Dilip Saikia tornou-se presidente através de pura dedicação. Isto reflete as oportunidades que o BJP oferece àqueles que trabalham duro”, disse ele.

A nomeação de Saikia ocorre em meio a murmúrios de dissidência dentro da “velha guarda” do BJP sobre a influência dos membros mais novos, incluindo Sarma. No entanto, os líderes sublinharam a importância da unidade e da colaboração para fortalecer a posição do partido em Assam.

O ex-ministro-chefe Sonowal parabenizou Saikia por sua nomeação como chefe do Assam BJP.

“A sua dedicação, liderança e compromisso com o povo fazem dele a escolha ideal para liderar o partido a novos patamares. Sob a liderança de JP Nadda ji, estamos confiantes de que o partido irá, sob Dilip Saikia ji, fortalecer a sua ligação com o povo e impulsionar um progresso significativo em todo o estado”, disse ele.

O presidente cessante do partido, Bhabesh Kalita, foi elogiado por seu mandato bem-sucedido, durante o qual o BJP obteve grandes vitórias nas eleições parciais de 2024 e nas pesquisas de Lok Sabha em Assam. Sob a liderança de Kalita, o partido recuperou o eleitorado de Samaguri após 25 anos e conquistou 11 cadeiras do Lok Sabha no estado.

Saikia agradeceu aos líderes do BJP pela oportunidade e descreveu sua visão para o futuro do partido. “Meu foco será fortalecer a presença popular do BJP e garantir que continuemos a cumprir as promessas feitas ao povo de Assam”, disse ele.

Ele apresentou seus documentos de nomeação na noite de quinta-feira, apoiados por uma lista de 20 proponentes e apoiadores. Entre os signatários estavam o presidente cessante do estado Kalita, o ministro-chefe Sarma e o vice-presidente da Assembleia de Assam, Numol Momin.

