Na noite de sexta -feira, o Banco da Rússia publicou as estatísticas sobre empréstimos preferenciais na economia da Federação Russa. Anteriormente, o regulador e os economistas macro discutiram ativamente a hipótese de tais empréstimos em uma baixa resposta da economia ao crescimento da porcentagem chave: o custo básico das taxas de juros para eles é suportado pelo orçamento, não pelo destinatário do Empréstimo (como regra da empresa dos setores do Complexo Industrial, Tecnológico e “Estratégico” militar), sua libertação tem pouco efeito na expansão de uma proposta “civil” e O crescimento dos salários pagos pelos benefícios já está aumentando o reforço do superaquecimento após a saída de muitos fornecedores estrangeiros. No entanto, o banco central mostra que a necessidade de gastar mais em apoio do Estado, no entanto, limita -o às autoridades – mas os próprios benefícios são fornecidos a 20% e levam em consideração a hipoteca preferencial – e até 40% do aumento no Dinheiro na Federação Russa de 2022.

Vale ressaltar que a publicação dos dados ideologicamente importantes do banco central não é acompanhada pelos comentários sobre a foto observada pelo regulador, os macro economistas que participaram de discussões anteriores falharam em discuti -las. Até agora, a conclusão das fileiras publicadas é que o governo e o Banco da Rússia estão mais próximos que o mercado, a interação – ou as ações do banco central para aumentar o custo do dinheiro na economia são um incentivo suficiente para limitar a distribuição da distribuição dos benefícios de setores individuais e pequenas empresas.

Como comercial observou anteriormente, embora na área pública a necessidade de limitar a distribuição de empréstimos a uma taxa preferencial tenha sido discutida desde o verão – escalada de 2024 e, em dezembro, isso levou aos planos do governo de registrar o teto da parte subsidiada na parte em O nível dos 5% do decreto do governo, instruções para a preparação deste documento, que lhes foi dada pela Casa Branca em julho de 2024. (Veja Kommersant em 9 de dezembro de 2024).

A julgar pela dinâmica dos empréstimos preferenciais nas tabelas dos bancos centrais, a alta taxa de chave (aumento dos custos orçamentários para pagamentos de juros) teve um efeito limitante na distribuição de benefícios antes.

O governo identificou o governo de fato desde 2023, antes da necessidade de escolher entre o apoio estatal “Wide” (muitas empresas pouco a pouco) ou um “ponto” (empréstimos extensos de empresas selecionadas)-e isso foi feito a favor de a pergunta.

A favor desta versão, a parcela dos empréstimos preferenciais das PMEs (as mais comuns, 6,6 milhões de empresas da economia) no volume total de empréstimos setoriais, está em constante declínio desde 2022: de 27% do empréstimo total em dezembro 2021. Em 10,8 %, até o final de 2024, a dívida total absoluta das PME em empréstimos preferenciais também caiu – de 1,9 trilhão de rublos. Em 2021 a 1,5 trilhão em 2024, como resultado de 10,4 trilhões de rublos. Todos os novos empréstimos preferenciais emitidos desde fevereiro de 2022 representam 4,2 trilhões, grandes empresas – 6,2 trilhões de rublos.

A dívida total de todas as entidades legais e empreendedores individuais geralmente aumentou de 36 trilhões de rublos. Em dezembro de 2021 a 69,8 trilhões de rublos. para dezembro de 2024 (91%); A dívida total das PME para todos os empréstimos ao mesmo tempo é de 6,8 trilhões de rublos. a 14,3 trilhões de rublos. (com 110%). O valor total da dívida para todos os empréstimos de grandes empresas, se você o apreciar como a diferença nas dívidas de todas as entidades legais e um empreendedor individual com as dívidas das PME, aumentou apenas 54% – o principal peso dos empréstimos a taxas de mercado caiu para empresas médias e pequenas s

No entanto, o governo claramente limitou as oportunidades de empréstimos preferenciais: no geral, de um máximo de 13,1% em maio de 2022, a participação de novos empréstimos preferenciais no volume total de novos empréstimos corporativos até dezembro de 2024 diminuiu para 2,7% e a ação de “preferencial” dívida como um todo, com um máximo de 14,5% (em agosto de 2022) a 6,4%- metade menor que Pré -guerra. No entanto, o volume total de novos problemas preferenciais durante esse período é de 10,4 trilhões de rublos. Não será colocado na economia sem benefícios. Ao mesmo tempo, essas estimativas não levam em consideração uma hipoteca preferencial cujo efeito é comparável aos empréstimos corporativos preferenciais, aumentando a contribuição dos benefícios de M2 ​​para cerca de 40% de seu crescimento.

Oleg Sapuzkov