Dinheiro roubado do templo da ISKCON em Madhya Pradesh: funcionário em Indore foge com dinheiro de doações e livro de recibos

Um funcionário do templo Isckon em Indore fugiu com milhares de rúpias em dinheiro de doações, juntamente com um livro de recibos, disseram autoridades no sábado.

O roubo foi relatado na noite de sexta-feira, quando o contador-chefe do templo, Vishwa Nam Das, apresentou um FIR à polícia.

“O diretor financeiro do templo, Vishwa Nam Das, apresentou um FIR na noite de sexta-feira”, disse o oficial da polícia Arvind Kumar, informou a agência de notícias PTI.

Murlidhar Das, o funcionário desaparecido, foi o responsável pela arrecadação e depósito das doações, segundo tempregar o porta-voz Ravi Lochan Das. “Após uma investigação mais aprofundada, determinaremos o valor exato que você depositou”, disse ele.

Murlidhar Das, filho de Nimai Chand Yadav, nasceu em Indore, Madhya Pradesh, de acordo com o FIR apresentado na delegacia. Junto com o dinheiro, ele levou um livro de recibos contendo 32 páginas.

Uma busca está em andamento para prender Murlidhar Das, funcionário desaparecido da Iskcon, e recuperar os fundos roubados.

Esta não é a primeira vez que tal incidente é relatado no templo. Anteriormente, uma pessoa chamada Saurav fugiu depois de roubar dinheiro doado por devotos e um livro de recibos. No entanto, ele morreu antes que as autoridades pudessem recuperar o dinheiro.