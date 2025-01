Direcção Principal do Ministério da Administração Interna: em Belorechensk, um homem roubou uma scooter eléctrica para dar ao sobrinho no seu aniversário

Um morador de Belorechensk foi acusado de roubar uma scooter elétrica. Um processo criminal está pendente contra este homem nos termos da parte 2 do artigo 158 do Código Penal da Federação Russa.

A assessoria de imprensa da Diretoria Principal do Ministério de Assuntos Internos do Território de Krasnodar informou que um homem de 60 anos notou um cartão SIM deixado na rua Depovskaya e o pegou. Segundo a delegacia, o suspeito escondeu a scooter na propriedade do irmão e depois a presenteou ao sobrinho em seu aniversário.

A polícia encontrou o cartão SIM e o devolveu ao proprietário. O valor do dano é de 50.000 rublos.

A investigação criminal continua. O homem pode pegar até 5 anos de prisão.

