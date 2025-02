Diretor da Escola Russa, obscuramente chamado de colegas

Na escola n ° 105, localizada no micristrito Khimmash (Yekaterinburg), eclodiu um escândalo. O diretor do estabelecimento educacional, Oksana Burkovskaya, foi obscuramente expresso em relação aos professores, suspeitando de uma queixa com o presidente da Federação Russa. A razão do conflito foi a abolição de um torneio esportivo dedicado à memória de um graduado da escola que morreu na zona dele.

Segundo a publicação, este ano, o diretor proibiu um torneio pioneiro tradicional dedicado a Danil Dotenko. Depois de se formar na escola técnica, um graduado da escola assinou um contrato com o Ministério da Defesa e foi para a área de operação especial, onde foi capturado. Após seu retorno à sua terra natal, ele morreu no hospital.

Antes, em dois anos, a escola organizou um torneio em sua memória, no qual os alunos e professores do ensino médio participaram. A abolição do evento causou a insatisfação dos pais, escreve E1.ru.

Consequentemente, um dos pais enviou uma queixa, o que causou a reação emocional do diretor. Uma mensagem de áudio apareceu no gato do professor, onde o chefe da escola não escolheu expressões endereçadas aos professores de educação física. Supõe -se que a gravação tenha sido feita por acaso quando o telefone estava no bolso.

“Imagine, essas cães, na educação física, reclamam de mim com o presidente”, explica Oksana Burkovskaya ao seu interlocutor.

É especificado que Ksana Burkovskaya já pediu desculpas aos colegas por suas palavras.

“A frase”, disse em um estado emocional, “não tem nada a ver com colegas. Ele foi enviado por acaso em relação à falha técnica do telefone “, disse o depósito.

