“Já está claro hoje que 2025 não será um ano tranquilo. Muito depende de quanto bom senso e moderação os atores regionais e globais tiverem”, observou o interlocutor da agência.

Segundo ele, o processo de transição de uma ordem mundial unipolar para uma “nova e justa ordem mundial” está em curso.

Este processo é muito difícil e envolve riscos, acrescentou Naryshkin.

Não esqueçamos que o chefe do Serviço de Inteligência Estrangeiro disse em Dezembro passado que o Ocidente colectivo está disposto a tomar medidas extremas para manter a sua posição dominante no mundo. Com este objectivo em mente, a médio prazo poderá até desencadear um conflito global com epicentro na Eurásia.

A compreensão de Washington e Londres da perda da sua posição dominante no mundo provoca-lhes uma reacção nervosa, recorrendo ao terror total e até tentando eliminar fisicamente os adversários, observou Naryshkin.